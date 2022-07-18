شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تتطلع لتوسيع مجموعتها من الألعاب داخل سياراتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن شركة تسلا تتطلع إلى توسيع مجموعتها من الألعاب داخل السيارة من خلال إضافة Steam، ففي رد على تغريدة ، قال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك إن الشركة "تحرز تقدمًا في تكامل Steam" وأنه يمكننا توقع عرض تجريبي "ربما الشهر المقبل".

تقدم تسلا بالفعل عددًا من الألعاب من خلال تسلا Arcade المضمنة ، مثل Cuphead و Sonic the Hedgehog 1 ، ولكن إضافة واجهة المتجر الرقمية لـ Steam يمكن أن يمنح المستخدمين إمكانية الوصول إلى الكثير. لكن لا يعرف ما إذا كان التكامل سيصل إلى حد السماح للمستخدمين بإجراء عمليات شراء على Steam أثناء الجلوس في سياراتهم ، أو ما إذا كانت هناك أي ألعاب لا تستطيع Teslas دعمها وفقا لموقع ذا فيرج التقني.

وما زال ماسك لم يفي بوعوده بجلب Cyberpunk 2077 وThe Witcher إلى سيارات طراز S و X الأحدث، والتي تم تجهيزها بمعالج AMD Ryzen ووحدة معالجة رسومات AMD RDNA 2 منفصلة. لكن تكامل Steam المحتمل يمكن أن يكون مؤشرًا على أن تسلا تقترب أكثر من هدفها.

في فبراير ، غرد ماسك أن الشركة "تعمل من خلال الحالة العامة لجعل ألعاب Steam تعمل على Tesla مقابل عناوين محددة." هذا يعني أن ماسك يتطلع على الأرجح إلى إتاحة العناوين المتطورة من خلال تكامل Steam ، بدلاً من ألعاب فردية.