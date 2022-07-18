شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تعتمد على المطورين فقط لتقديم معلومات دقيقة عن جمع بيانات التطبيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق متجر جوجل بلاى قسمًا جديدًا لخصوصية البيانات فى وقت سابق من هذا العام، يعتمد على المطورين للكشف عن المعلومات التي تجمعها تطبيقاتهم، ولكن كما أشار كبير محرري Esper ، مشعل الرحمن (عبر Ars Technica)، قد يعني هذا أن جوجل لن تعرض بعد الآن قائمة معتمدة من الأذونات التي تجمعها تلقائيًا من كل تطبيق، مما يمنح المطورين السيطرة الكاملة على ما يختارونه (أو لا يفعلونه) اختر للإفصاح للمستخدمين.

عندما أعلنت جوجل لأول مرة عن قسم خصوصية البيانات الجديد العام الماضي ، أوضحت الشركة أن نظامها سيعتمد على المعلومات المقدمة من المطورين، في إحدى صفحات الدعم، صرحت Google أنه أمام المطورين حتى 20 يوليو لملء نموذج خصوصية البيانات لتطبيقاتهم، مشيرة إلى أنه يجب على المطورين "وحدهم" تقديم "إقرارات كاملة ودقيقة" لتطبيقاتهم وفقا لما نقله موقع The verege.

يحتوي متجر تطبيقات Apple على سياسة مماثلة في مكانه المناسب لملصقات الخصوصية "التغذية"

"يراجع Google Play التطبيقات عبر جميع متطلبات السياسة؛ ومع ذلك لا يمكننا اتخاذ قرارات نيابة عن المطورين حول كيفية تعاملهم مع بيانات المستخدم ، يوضح Google "أنت الوحيد الذي يمتلك جميع المعلومات المطلوبة لإكمال نموذج أمان البيانات." تقول Google إنها ستتخذ "الإجراء المناسب" إذا وجدت أي تناقضات بين المعلومات التي أبلغ عنها المطورون والتطبيق نفسه.

تجدر الإشارة إلى أن متجر تطبيقات Apple لديه سياسة مماثلة مطبقة لملصقات "التغذية" المتعلقة بالخصوصية، كما يتطلب من المطورين إرسال "ملخصات ذاتية الإبلاغ" حول ممارسات خصوصية تطبيقاتهم.

تمامًا كما تفعل Google ، تضع Apple ثقتها في المطورين لتقديم معلومات صادقة حول البيانات التي تجمعها تطبيقاتهم، والتي وجدها تقرير من صحيفة واشنطن بوست غالبًا "مضللة أو غير دقيقة تمامًا".

بينما لا تشير Google إلى أي خطط لاستبدال أذونات التطبيق التي تم إنشاؤها تلقائيًا بقسم خصوصية البيانات ، يبدو أن Google استبدلت ذلك بهدوء، في سلسلة رسائل على Twitter، يعرض Rahman لقطات شاشة تقارن إحدى قوائم التطبيقات بقسم "الأذونات" القديم، وأخرى بها "أمان البيانات" فقط، لقد لاحظت الأمر نفسه بعد مقارنة نسخة مؤرشفة من قائمة متجر Google Play الخاصة بـ TikTok من عام 2021 مع النسخة المتوفرة حاليا.

كما يشير رحمن، فإن Google تخزن أذونات التطبيق في متجر Play ، لكنها غير مرئية من الواجهة الأمامية، يقترح تنزيل بديل متجر Play مفتوح المصدر، المسمى Aurora ، والذي لا يزال يعرض الأذونات قبل تنزيل التطبيق

ومع ذلك، سيكون من المنطقي أكثر أن تعرض Google أذونات التطبيق وقسم خصوصية البيانات، وبهذه الطريقة، يمكن للمستخدمين مقارنة كليهما للتأكد من أن الأذونات التي أبلغ عنها المطور متوافقة مع نتائج Google.