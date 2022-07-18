شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هاتفك الأيفون يمكنه تحذيرك قبل دقائق من "أمطار الموجة الحارة المفاجئة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت قلقًا بشأن الاستحمام في الصيف، فإن جهاز أيفون الخاص بك لديه خدعة مفيدة لمساعدتك، حيث يكاد يكون من المؤكد أن موجة الحر المستمرة في المملكة المتحدة ستتوقف بسبب بعض الأمطار المفاجئة، ويمكن لهذه الأشياء أن تساعدك غالبًا في أسوأ الأوقات - فقط عندما تعتقد أنك بأمان في الشمس.

ولحسن الحظ ، يمتلك أيفون نظامًا مخفيًا لتحذيرك قبل حلول هطول الأمطار، حيث يمنحك هذا الوقت للركض بحثًا عن غطاء أو الالتفاف في مسيرتك أو فتح المظلة، ولعل ذلك مرتبط بالإصلاح الشامل لتطبيق أيفون Weather الجديد الذي تم طرحه مع iOS 15 في سبتمبر.

ولم يكن تطبيق الطقس من Apple دائمًا رائعًا - وقد تعرض للسخرية من قبل، لكن الإصدار الجديد أفضل بكثير ، ويمكن أن يمنعك من الانغماس في الماء.

كيفية تمكين تنبيهات الطقس على جهاز أيفون الخاص بك

أولاً، تأكد من تحديثك إلى iOS 15 - انتقل إلى الإعدادات> عام> تحديث البرنامج.

- ثم امنح تطبيق الطقس معلومات موقعك، وإلا فلن يعمل.

- انتقل إلى الإعدادات> الخصوصية> خدمات الموقع> الطقس وحدد دائمًا.

- ستحصل على تنبيهات أفضل إذا منحت الوصول إلى الموقع الدقيق.

- بعد ذلك، تأكد من أن تطبيق الطقس يمكنه إرسال إشعارات.

- انتقل إلى الإعدادات> الإشعارات> الطقس> السماح بالإشعارات، ثم حدد نوع التنبيهات التي تريدها.

- أخيرًا، تحتاج بعد ذلك إلى تمكين تنبيهات الطقس.

- انتقل إلى تطبيق الطقس واختر أيقونة القائمة في أسفل اليمين.

- في الجزء العلوي، سترى خيارًا يسمى البقاء جافًا.

- إذا لم يظهر ذلك، فانقر فوق النقاط الثلاث في الجزء العلوي الأيمن ثم انتقل إلى "الإشعارات".

- انقر فوق تشغيل الإخطارات، ثم قم بتنشيط مفتاح "موقعي".

- ثم انقر فوق تم في الجزء العلوي الأيمن ويجب أن يعمل.

- ستحصل الآن على تحذير قبل أن تبدأ في هطول الأمطار فى مكانك.