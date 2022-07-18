شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب يختبر ميزة جديدة لخاصية "اختفاء الرسائل" من المحادثات.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت واتس آب مؤخرًا في اختبار الحد الزمني الممتد لميزة "الحذف للجميع" ويبدو الآن أن الشركة تخطط لتقديم القدرة على تحديد محادثات متعددة وتمكين الرسائل المختفية لهم، فبالنسبة لأولئك غير المدركين، يتيح واتس آب حاليًا للمستخدمين تمكين خيار الرسائل المختفية للمحادثات بشكل فردى.

وهذا يعني أنه لتمكين اختفاء الرسائل لمحادثات متعددة ، يحتاج المستخدمون إلى فتحها واحدة تلو الأخرى وتمكينها.

وكشف موقع WABetaInfo أن الشركة بدأت في اختبار القدرة على تحديد الدردشات وتمكين اختفاء الرسائل لها مرة واحدة، والميزة، وفقًا للتقرير، يتم طرحها حاليًا عبر تحديث واتس آب Beta الجديد الإصدار 2.22.16.8 من خلال Google Play Beta Program.

ماذا يعني هذا للمستخدمين؟

بالنسبة للمبتدئين، ستجعل الميزة تمكين أو تعطيل خيارات الرسائل المختفية لمحادثات متعددة أسهل وأسرع، وأيضًا، سيوفر بعض الوقت أيضًا.

كيف تعمل الميزة؟

وفقًا لـ WABetaInfo ، سيتم دمج الميزة الجديدة في خيار الرسائل المختفية، وسيتمكن المستخدمون من العثور عليه كارتباط إضافي داخل القسم يقول "تطبيق وقت هذه الرسالة على الدردشات الحالية عن طريق تحديدها.

نحن نفترض أن النقر على هذا الرابط سيفتح قائمة بجميع الدردشات أو المجموعات النشطة ويمكن للمستخدمين ببساطة النقر عليها لتمكين مؤقت الرسائل.

شيء واحد يجب ملاحظته هنا هو أن المستخدمين لن يكون لديهم خيار تعيين مؤقت مختلف للمحادثات المختلفة في هذه الحالة.