شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هذا الطقس قد يدمر هاتفك الأندرويد أو الأيفون.. كيف تحمى موبايلك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في صيف طويل حار مثل هذا الصيف، يمكن أن تؤدي درجات الحرارة الشديدة إلى إتلاف التكنولوجيا بشكل دائم مثل أجهزة iPhone و Android وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية، ولكن هناك طرقًا للحفاظ على أجهزتك آمنة.

فمن المفيد اتخاذ خطوات للحفاظ على برودة أجهزتك قبل أن تصبح خطيرة، وتساعد منتجات Apple من خلال إصدار تحذير عندما ترتفع درجة حرارة جهازك، حيث تنص رسالة نظام التشغيل على ما يلي: "لاستئناف استخدام جهازك في أسرع وقت ممكن، قم بإيقاف تشغيله، وانقله إلى بيئة أكثر برودة (بعيدًا عن ضوء الشمس المباشر) واتركه ليبرد."

وقد شارك خبراء التكنولوجيا في Uswitch نصائح حول الحفاظ على العناصر الخاصة بك تعمل بأفضل شكل ممكن عن طريق تجنب ارتفاع درجة الحرارة، ولمنع ارتفاع درجة حرارة الهاتف، يجب أن يظل بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة، ابق في الظل، أو ضع جهازك تحت شيء آخر.

ويحذر خبراء الجوّال على وجه التحديد من ترك جهازك في سيارة ساخنة، كما يحذر Uswitch من أن "ترك إحدى أجهزتك في السيارة هو طريقة أخرى مؤكدة اشتعال النار بشكل خطير"، "لذا تأكد من اصطحابهم معك عند إيقاف سيارتك."

ومن المهم أيضًا أن تضع هاتفك في وضع البطارية المنخفضة - أو حتى وضع الطائرة - للعمل ضد ارتفاع درجة الحرارة، سيساعد هذا على عدم استنزاف الموارد باستخدام عدد كبير جدًا من الإعدادات، ويمكن أن يساعد التخلص من الجراب على هاتفك في منع ارتفاع درجة حرارته، وكذلك إبعاده عن جيبك أو بالقرب من جسمك، يعد الاحتفاظ بها في حقيبتك أو في الهواء الطلق خطة أفضل.

وإذا كنت تريد تبريد أداتك في أسرع وقت ممكن، فلا تضعها في الثلاجة أو الفريزر - حتى لو كانت تبدو ساخنة جدا، يمكن أن يتراكم التكثيف في الهاتف ويزيد من إتلافه، وبدلًا من ذلك، قم بتبريد التكنولوجيا الخاصة بك عن طريق وضعها أمام مروحة أو في مكان مظلم وبارد.

وأخيرًا، حافظ على هاتفك من السخونة الزائدة عن طريق إيقاف تشغيله والابتعاد عن لمسه لفترة من الوقت، وتأكد من تجنب ارتفاع درجة الحرارة والأخطاء الشائعة الأخرى لضمان عدم اشتعال بطارية iPhone.