شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه؟.. الكونجرس الأمريكى يدعو لجنة التجارة الفيدرالية لتنظيم عمل شركات VPN والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حث الديمقراطيون الأمريكيون لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) على اتخاذ إجراءات صارمة ضد الممارسات الخادعة في صناعة الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN)، حسبما أفادت The Verge.

وفي خطاب مفتوح، استشهدت النائبة آنا إيشو (ديمقراطية عن ولاية كاليفورنيا) والسناتور رون وايدن (ديمقراطي عن ولاية أوريغون) بالبحث الذي يشير إلى أن ثلاثة أرباع شبكات VPN الأكثر شهرة "أساءت تمثيل منتجاتها"، مما دفع المستهلكين إلى شعور زائف بالأمان.

وتأتي هذه الأخبار في أعقاب قرار المحكمة العليا بإلغاء قضية رو ضد ويد الذي يسمح للولايات بحظر عمليات الإجهاض، وقد يؤدي ذلك إلى قيام الأشخاص بالتسجيل في خدمات VPN ، لكن Wyden و Eshoo أعربوا عن مخاوفهم بشأن مستوى الخصوصية الذي يمكنهم توقعه بالفعل.

وقالوا، نقلاً عن بحث من تقارير المستهلك، "لقد وجدت مجموعات المناصرة... أن خدمات VPN الرائدة تحرف عمداً وظائف منتجاتها وتفشل في توفير الأمن الكافي لمستخدميها"، "نحن قلقون للغاية من أن هذه الإعلانات المخادعة تمنح طالبي الإجهاض إحساسًا زائفًا بالأمان عند البحث عن الرعاية أو المعلومات المتعلقة بالإجهاض، مما يعرضهم لخطر الملاحقة القضائية بشكل أكبر".

وتشير الرسالة إلى أن "هناك نقصًا في الأدوات العملية" لمراجعة الادعاءات الأمنية التي يقدمها موفرو VPN، مما يسمح لهم بالإعلان عن بيانات قد تكون غير صحيحة، كما طلبوا من لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) تطوير كتيب لإعلام أي شخص يسعى للإجهاض بشأن الخصوصية عبر الإنترنت ومخاطر وفوائد استخدام خدمة VPN.

ووفقًا للرسالة، "مع الإجهاض غير القانوني أو الذي سيصبح قريبًا غير قانوني في 13 ولاية ومقيّد بشدة في العديد من الولايات الأخرى، فإن ممارسات البيانات المسيئة والاستغلالية هذه ببساطة غير مقبولة"، "نحث لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) على اتخاذ إجراءات فورية... للحد من ممارسات البيانات المسيئة والمضللة في الشركات التي تقدم خدمات VPN لحماية مستخدمى الإنترنت الذين يسعون إلى الإجهاض."