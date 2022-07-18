شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تتقدم بأوراق جديدة للمحكمة فى قضيتها ضد Epic Games والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت شركة أبل العملاقة للتكنولوجيا ملفًا نهائيًا في معركتها القانونية المستمرة مع Epic Games، بحجة أنه يجب التخلص من أمر قضائي يستهدف مكافحة التوجيه فى متجر التطبيقات.

وفي مذكرة استئناف متقاطعة تم تقديمها إلى محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة، توضح شركة أبل حجتها حول سبب كون الأمر القضائي المناهض للتوجيه "غير لائق قانونيًا"، وفقًا لتقارير Apple Insider.

وبشكل أكثر تحديدًا، يجادل صانع iPhone بأن المحكمة أصدرت "نتيجة غير مسبوقة" على الرغم من أن Epic لم تثبت ضررها، حسبما ذكر التقرير، وجاء في المذكرة: "فشلت Epic في إثبات ضرر مباشر أو غير مباشر".

وأضافت: "في محكمة المقاطعة، لم تقدم شركة Epic أي دليل على وقوع ضرر واقعي في أي وقت من الأوقات.

يجب إلغاء حكم UCL لهذا السبب وحده"، وأوضحت شركة أبل العديد من الحجج الرئيسية، بما في ذلك أن Epic Games لم تثبت شرطها القانوني المتمثل في "الوقوف"، ذلك لأن Epic Games لم تعد مطور iOS ولا يمكن أن تتعرض لإصابة من إرشادات تنطبق فقط على هذه الفئة.

وبالإضافة إلى ذلك، قالت شركة أبل إنه لا توجد أدلة كافية لإثبات أن شرط مكافحة التوجيه تسبب في الواقع في ضرر للمنافسة في السوق، وقال عملاق التكنولوجيا أيضًا إن الأمر القضائي ينطبق بشكل غير صحيح على جميع مطوري iOS، ونظرًا لأن Epic اختارت عدم المشاركة في دعوى جماعية من خلال رفع دعوى قضائية خاصة بها ضد أبل، فإن الشركة تقول إنها المدعي الوحيد الذي يمكن أن ينطبق عليه الأمر الزجرى.