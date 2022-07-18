كيفية العثور على الصور والملفات المكررة وحذفها على أجهزة سامسونج

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على أجهزة سامسونج هناك طريق سريع وسهل للعثور على الصور المكررة لتستطيع حذفها، امر وارد جدًا ان تخطئ وتقوم بتحميل صورة او عدة صور بشكل مكرر فتجد ان مساحة التخزين الخاصة بك مشغولة بشكل كبير من مجموعة كبيرة من الصور التي تريد ان تتخلص منها، حذف الملفات والصور المكررة على أجهزة سامسونج أمر سهل جدًا ولا يحتاج الى برامج خارجية انت فقط تحتاج بعض الوقت مع الجهاز وبعض الخطوات البسيطة لتستطيع التخلص من هذه الصور المكررة بسهولة، كيف ذلك؟ تابع معنا المقال
كيفية حذف الصور والملفات المكررة على أجهزة سامسونج
- قم بفتح تطبيق مدير الملفات My files
- من الأسفل اختر تحليل وحدة التخزين Analyze Storage
- ستجد خيار Duplicate files أمامك للملفات المكررة اضغط عليه
- الآن قم بتحديد الصور والملفات التي لا تريدها
- اضغط على زر الحذف Delete
- الآن قم بالرجوع للخلف واختر سلة المحذوفات Trash
- اختر المعرض او مدير الملفات
- قم بإفراغ ذاكرة التخزين عن طريق الضغط على زر القائمة واختيار Empty Trash
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مشكلة الملفات المكررة على هواتف سامسونج
ليست بالمعضلة الكبيرة ان تجد ملفات مكررة على هاتفك، المعضلة تكمن في زيادة عدد الملفات وزيادة المساحة المشغولة التي تشغلها هذه الملفات وانت تحتاج الى مساحة فارغة جيدة من أجل ضمان عمل الهاتف بدون مشاكل وبأفضل أداء ممكن لذلك يجب عليك كل فترة ان تقوم بمراجعة هاتفك، تبحث عن ما يشغل مساحة التخزين الخاصة بك.
المصدر الأصلي : عرفني