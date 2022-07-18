كيفية العثور على الصور والملفات المكررة وحذفها على أجهزة سامسونج

على أجهزة سامسونج هناك طريق سريع وسهل للعثور على الصور المكررة لتستطيع حذفها، امر وارد جدًا ان تخطئ وتقوم بتحميل صورة او عدة صور بشكل مكرر فتجد ان مساحة التخزين الخاصة بك مشغولة بشكل كبير من مجموعة كبيرة من الصور التي تريد ان تتخلص منها، حذف الملفات والصور المكررة على أجهزة سامسونج أمر سهل جدًا ولا يحتاج الى برامج خارجية انت فقط تحتاج بعض الوقت مع الجهاز وبعض الخطوات البسيطة لتستطيع التخلص من هذه الصور المكررة بسهولة، كيف ذلك؟ تابع معنا المقال

كيفية حذف الصور والملفات المكررة على أجهزة سامسونج

قم بفتح تطبيق مدير الملفات My files

من الأسفل اختر تحليل وحدة التخزين Analyze Storage

ستجد خيار Duplicate files أمامك للملفات المكررة اضغط عليه

الآن قم بتحديد الصور والملفات التي لا تريدها

اضغط على زر الحذف Delete

الآن قم بالرجوع للخلف واختر سلة المحذوفات Trash

اختر المعرض او مدير الملفات

قم بإفراغ ذاكرة التخزين عن طريق الضغط على زر القائمة واختيار Empty Trash

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مشكلة الملفات المكررة على هواتف سامسونج

ليست بالمعضلة الكبيرة ان تجد ملفات مكررة على هاتفك، المعضلة تكمن في زيادة عدد الملفات وزيادة المساحة المشغولة التي تشغلها هذه الملفات وانت تحتاج الى مساحة فارغة جيدة من أجل ضمان عمل الهاتف بدون مشاكل وبأفضل أداء ممكن لذلك يجب عليك كل فترة ان تقوم بمراجعة هاتفك، تبحث عن ما يشغل مساحة التخزين الخاصة بك.