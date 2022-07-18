شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تلسكوب هابل الفضائى يلتقط كتلة كروية متلألئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ أكثر من 30 عامًا لا يزال تلسكوب هابل الفضائي أحد الأدوات الرئيسية لفحص الأجسام الكونية في نطاق الضوء المرئي ويلتقط مناظر لكل شيء من المجرات البعيدة إلى السدم الجميلة إلى الكواكب في نظامنا الشمسي.

وتُظهر الصورة التي تم مشاركتها هذا الأسبوع من تلسكوب هابل الفضائي مجموعة كروية تسمى Terzan 2، مع غطاء من النجوم المتلألئة التي يمكن رؤيتها بالآلاف على سواد السماء.

يوضح علماء هابل: "العناقيد الكروية مستقرة ومربوطة بقوة جاذبية مجموعات من عشرات الآلاف إلى ملايين النجوم الموجودة في مجموعة متنوعة من المجرات"، "التجاذب الثقالي المكثف بين النجوم المكدسة بشكل وثيق يعطي الحشود الكروية شكلًا كرويًا منتظمًا.

كما توضح صورة لـ Terzan 2، فإن قلوب المجموعات الكروية مزدحمة بالعديد من النجوم المتلألئة " حسبما نقل Digitartlends.

إذا كانت هذه الصورة تبدو مألوفة، فقد يرجع ذلك إلى أنها تبدو مشابهة لصورة سابقة لهابل تظهر عنقودًا كرويًا آخر يسمى Terzan 9، على الرغم من مظهرها المتشابه، إلا أنها في مناطق مختلفة من السماء، يقع Terzan 9 في كوكبة القوس، بينما Terzan 2 في كوكبة العقرب.

تم التقاط كلتا الصورتين باستخدام اثنين من أدوات هابل، الكاميرا المتقدمة للاستطلاعات وكاميرا المجال الواسع 3، في حفلة موسيقية.

كتب علماء هابل: "على الرغم من وجود مرآة أساسية واحدة فقط ، فإن تصميم هابل يسمح لأجهزة متعددة بفحص الأجسام الفلكية"، "يدخل الضوء من الأجسام الفلكية البعيدة إلى هابل حيث تجمعه المرآة الأساسية التي يبلغ ارتفاعها 8 أقدام. يوجه الضوء الأساسي هذا الضوء إلى المرآة الثانوية التي تعكس الضوء إلى أعماق التلسكوب حيث يمكن للمرايا الأصغر توجيه الضوء إلى الأدوات الفردية ".