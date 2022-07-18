شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسعير هواتف آيفون 14 يثير الجدل قبل الإطلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تسريبات أن شركة أبل تخطط لزيادة أسعار طرازات آيفون 14 برو الجديدة، كما كشفت التقارير أن طرازات آيفون 14 القياسية، ستتلقى أيضاً ارتفاعاً في الأسعار، على الرغم من أنها لم تتغير تقريباً عن سابقاتها وفقا لما نقله موقع العربية نت.

وفي حديثه إلى مجلة The Sun، استشهد رئيس مجموعة المحللين الشهيرة Wedbush Securities، دان آيفز، بأسعار سلسلة التوريد باعتبارها القوة الدافعة وراء الزيادة، وفقاً لما نقلته "فوربس"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقال آيفز: "نعتقد أن زيادة سعر آيفون 14 سترتفع بمقدار 100 دولار". "كانت الأسعار تتزايد عبر سلسلة التوريد بأكملها، وتحتاج أبل إلى تمرير هذه التكاليف إلى المستهلك في هذا الإصدار".

ورجح المحللون أن يتم تسعير تشكيلة آيفون 14 على النحو التالي:

آيفون 14 بسعر 899 دولارا، مقابل سعر 799 دولاراً لـ آيفون 13، وآيفون 14 ماكس بسعر 999 دولارا والذي سيكون بديلاً لهاتف آيفون 13 ميني بسعر 699 دولارا، فيما سيكون هاتف آيفون 14 برو بسعر 1099دولاراً، وآيفون 14 برو ماكس بسعر 1199 دولارا.

وفي حين أن 100 دولار ستؤثر سلباً، خاصة على الطرز القياسية، والتي ستتميز بنفس التصميم والكاميرات الخلفية والشرائح مثل آيفون 13، فإن الضربة المالية الكبيرة تأتي مع رفع نقطة الدخول من 699 دولاراً إلى 899 دولاراً فيما يتعلق بهاتف آيفون الاقتصادي. وبسبب هذه الزيادة البالغة نحو 30% توقفت أبل عن استخدام آيفون 13 Mini بحجم 5.4 بوصة لصالح جهاز آيفون 14 Max مقاس 6.7 بوصة، والذي يُرجح أن يُطلق عليه اسم آيفون 14 Plus.

وفي حين أن 100 دولار ستؤثر سلباً، خاصة على الطرز القياسية، والتي ستتميز بنفس التصميم والكاميرات الخلفية والشرائح مثل آيفون 13، فإن الضربة المالية الكبيرة تأتي مع رفع نقطة الدخول من 699 دولاراً إلى 899 دولاراً فيما يتعلق بهاتف آيفون الاقتصادي. وبسبب هذه الزيادة البالغة نحو 30% توقفت أبل عن استخدام آيفون 13 Mini بحجم 5.4 بوصة لصالح جهاز آيفون 14 Max مقاس 6.7 بوصة، والذي يُرجح أن يُطلق عليه اسم آيفون 14 Plus.