عروض Prime Day من امازون يومي 23 و24 يوليو 2022 فماذا تتوقع؟

Prime Day او يوم برايم هو يوم (او يومين) في العام كله تطلق فيه امازون العنان لعروضها وتقوم بعمل تخفيضات كبيرة جدًا على الكثير من المنتجات، سواء نتحدث عن الإلكترونيات او أي منتجات حياتية أخرى، يوم برايم بالنسبة لمصر وأول مرة نحظى بيوم برايم سيكون يومي 23 و24 من شهر يوليو الجاري، فماذا تتوقع في هذا اليوم؟ تعالى نتحدث قليلًا عن التخفيضات التي سنحظى بها في يوم برايم

تخفيضات Prime Day المتنوعة

حتى 60% من الهواتف والإلكترونيات

اول ما نتوقعه وما اعلنت عنه امازون هو تخفيضات الهواتف والإلكترونيات، فيكون التخفيض على الهواتف واكسسواراتهم بنسبة تصل الى 25%، وخصم يصل الى 20، على أجهزة التلفاز والمسرخ المنزلي، وبنسبة 40% على مكبرات الصوت، تخفيضات بنسبة 30% على الساعات الذكية و50% على السماعات، وأخيرًا بنسبة 60% على أجهزة الكمبيوتر واكسسواراتهم، مع امكانية تقسيط المدفوعات مع البنوك الداعمة لخدمة التقسيط.

حتى 30% لمنتجات المنزل

ثاني العروض تخفيضات على منتجات المنزل المختلفة فتجد تخفيضًا بنسبة 15% على منتجات المنزل والمطابخ، او بنسبة 30% على أساسيات الماطبخ، وتخفيض بنسبة 20% على ضروريات المنازل والألعاب والأثاث ومعدات الرياضة، مع امكانية دفع كل شيء عن طريق التقسيط في مكتبة واسعة من المنتجات.

حتى 45% من المستلزمات اليومية

تخفيضات تصل بنسبة 45% على منتجات النظافة والمنتجات الصحية اليومية، و35% على منتجات المكياج ومنتجات العناية الشخصية كأجهزة الميزان وغيرها، ونفس النسبة على العطور، وبخصم 25% على المأكولات والمشروبات التي بيبعها الموقع، و40% على مستلزمات الأطفال المختلفة.

حتى 70% في الموضة

أيضًا هناك تخفيضات كبيرة على الموضة والملابس، بخصم 70% على كل من الملابس الرجالية وملابس السيدات، و60% على أحذية الرجال والأحذية النسائية، وخصم 60% على الساعات بشكل عام، وتخفيضات تصل الى 50% على المحافظ والحقائب بأنواعها سواء حقائب سفر او ظهر او أيًا كانت الحقائب التي تبحث عنها.

حتى 30% على الكتب

ان كنت من محبي قراءة الكتب فهذه العروض ستعجبك، خصومات تصل الى 30% على كتب الأطفال بمختلف أنواعها، وكذلك على الكتب الأدبية والخيالية بأنواعها، مع تقديم خصم يصل الى نسبة 40% على كتب الإقتصاد وادارة الأعمال، وخصم يصل الى 20% على كتب التاريخ المختلفة، مع تقديم عروض على أجهزة Kindle ان كنت محبًا لهذه الأجهزة المميزة في قراءة الكتب الإلكترونية.

خصومات Amazon Prime Day

يوم برايم هو يوم ملئ بالعروض والتخفيضات المتنوعة، نرجو ان يكون اليوم غنيًا بالعروض المختلفة التي تناسب اشتراك برايم، وتوافق ما نأمله من هذا اليوم، ان كنت لا تعرف ما هو اشتراك امازون برايم بعد فهو اشتراك مميز لدى أمازون يقدم العديد من المزايا والإضافات لك كعميل لدى امازون، لدينا مقال سابق تحدثنا فيه حول عروض برايم يمكنك قراءته على موقعنا.

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