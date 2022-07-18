شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية استعادة جهات اتصال أيفون المفقودة من iCloud والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا قمت بحذف بعض جهات الاتصال عن طريق الخطأ أو فقدت دفتر العناوين بالكامل من خلال حادث تعرض له هاتفك، فلن تفقد كل شيء، بل يمكنك بسهولة الضغط على iCloud واستعادة جهات الاتصال الخاصة بك من نسخة احتياطية حديثة من أيفون.

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، نرصد لك كيفية استعادة جهات اتصال أيفون المفقودة من iCloud":

1. افتح iCloud.com في مستعرض ويب وقم بتسجيل الدخول إلى حسابك.

2. اضغط فوق إعدادات الحساب.

3. في الجزء السفلي من الصفحة في قسم "خيارات متقدمة"، اضغط فوق "استعادة جهات الاتصال".

4. في النافذة المنبثقة، ابحث عن نسخة احتياطية حديثة تريد استعادتها، واضغط فوق استعادة.

ستحل النسخة الاحتياطية المحددة محل جميع جهات الاتصال الموجودة على جهاز أيفون، ولا يمكن استعادة مجموعة مختارة فقط من جهات الاتصال من iCloud إلى جهازك بشكل انتقائي، بل سيتم نسخ أي جهات اتصال موجودة على جهاز أيفون احتياطيًا في أرشيف نسخ احتياطي جديد على iCloud.

يجب عليك أيضًا انتظار اكتمال الاستعادة على جهاز أيفون قبل إجراء أي تغييرات إضافية على جهات الاتصال الخاصة بك.

إذا قمت بإضافة أي جهات اتصال أو إزالتها أو تحريرها أثناء إجراء الاستعادة، فيمكن استبدال هذه التغييرات أو استبدالها بعملية الاستعادة.