شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية حظر الأرقام الخاصة من الوصول إلى هاتفك الأيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من المكالمات التي تصل كأرقام خاصة لهاتفك أيفون، أو يظهر معرف المتصل الخاص بهم على أنه "غير معروف"، ولا تمنحك أبل طريقة سهلة لحظر مكالمات Unknown أو Private أو No Caller ID على جهاز أيفون الخاص بك، ولكن هناك بعض الحلول التي يمكنك تجربتها وفقا لما ذكره موقع "business insider".





كيفية حظر المكالمات الخاصة على أيفون باستخدام وضع عدم الإزعاجهذه هي الطريقة الأكثر فعالية لتقييد المكالمات من أرقام خاصة وغير معروفة، فيمكنك تشغيل وضع عدم الإزعاج على أيفون، ولكن يمكنك ضبطه للسماح للمكالمات الواردة من الأرقام الموجودة في قائمة جهات الاتصال الخاصة بك بالمرور.

ستنتقل جميع المكالمات غير المعروفة إلى البريد الصوتي، ولكن أيضًا أي مكالمات مشروعة ليست موجودة بالفعل في قائمة جهات الاتصال الخاصة بك ستنتقل معها

إذا جربت هذا الأسلوب، فستحتاج إلى مراقبة بريدك الصوتي للنظر في المكالمات المهمة.

1. ابدأ تطبيق "الإعدادات"، واضغط على "التركيز"، ثم اضغط على "عدم الإزعاج".

2. اضغط على الأشخاص.

3. اضغط على المكالمات وحدد كافة جهات الاتصال.





كيفية حظر المكالمات على أيفون من متصلين خاصين محددينلا يمكنك حظر كل مكالمة تتلقاها، ولكن يمكنك حظر مكالمات محددة، وفي الواقع، هناك خيار حظر هذا المتصل مدمج في سجل المكالمات في تطبيق الهاتف.

لكن نتيجة لذلك، لن يكون لحظر المتصلين الفرديين سوى تأثير متواضع على عدد المكالمات غير المرغوب فيها التي تتلقاها.