شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مشروع صينى يكشف مدى خطورة الكويكبات على الأرض بهذه الطريقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت إحدى الجامعات الصينية الرائدة في بناء مجموعة من أكثر من 20 هوائيًا رادارًا كبيرًا لتتبع الكويكبات التي من المحتمل أن تكون خطرة على الأرض، في مشروع جديد، يسمى China Fuyan بقيادة معهد بكين للتكنولوجيا، وتهدف المصفوفة إلى ارتداد الإشارات عن الكويكبات في نطاق 93 مليون ميل (150 مليون كيلومتر) من الأرض، لتصوير الأشياء وتتبعها وتحديد إمكانية تأثيرها على كوكبنا.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، تم بناء هوائيين في موقع في تشونجتشينج جنوب الصين، ومن المتوقع أن يتم اختبارهم وأن يصبحا جاهزين للعمل بحلول سبتمبر، كما جاء بالموقع الصيني Science and Technology Daily، الذي أبلغ عن التطور لأول مرة.

سيشمل النظام النهائي أكثر من 20 هوائيًا للرادار يبلغ قطر كل منها 82 إلى 98 قدمًا (25 إلى 30 مترًا)، وتزعم التقارير الإخبارية الصينية أن النظام سيكون أبعد نظام رادار في العالم، لكن القليل من التفاصيل الأخرى حول المشروع متوفرة، مثل الأطوال الموجية التي سيعمل بها.

قال لونج تنج، رئيس معهد بكين للتكنولوجيا، لمنفذ بكين الإخباري جلوبال تايمز، أن المشروع سيلبي متطلبات البلاد للدفاع عن الأرض القريبة وقدرة الاستشعار عن الفضاء، بالإضافة إلى الدراسات الحدودية حول تشكيل الكويكبات.

ويمكن أن يكون للنظام أيضًا قابلية للتطبيق لتتبع الأقمار الصناعية والحطام في مدار الأرض.

كما أنه في أبريل، أعلنت إدارة الفضاء الوطنية الصينية أنها تعمل على خطة دفاع كوكبي تتضمن تتبع الأجسام القريبة من الأرض وإطلاق مهمة اختبار انحراف الكويكب في السنوات القليلة المقبلة.

ووجد المسح العقدي الجديد الذي أجرته الأكاديميات الوطنية الأمريكية للعلوم والهندسة والطب، أن الرادار الأرضي يمكن أن يكون أحد أفضل الأدوات البشرية لحماية الأرض من تهديد الكويكبات.