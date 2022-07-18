شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين هاتفى Pixel 6a وiPhone SE 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت جوجل مؤخرا عن هاتفها Pixel 6a حيث يعد الهاتف الجديد من جوجل واحدًا من أبرز الهواتف التى تم إطلاقها فى فئة الهواتف المميزة، إذ تضمن مجموعة من التحسينات والترقيات، لذا نعقد فيما يلى مقارنة بينه وبين هاتف iPhone SE 2020 كما يلى:

هاتف Pixel 6a:

الشاشة: شاشة 6.1 بوصة.

دقة الشاشة: بدقة 2400× 1080 بيكسل.

الذاكرة الداخلية: 128GB.

نظام التشغيل: أندرويد 12.

الكاميرا الخلفية:كاميرا 12.2 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: 8 ميجابكسل.

هاتف iPhone SE 2020

نظام التشغيل: يعمل بنظام التشغيل iOS (13.x).

مساحة الشاشة: يأتى بشاشة 4.7 بوصة.

دقة الشاشة: تبلغ 1334 × 750 بيكسل.

نوع الشاشة: شاشة IPS LCD.

الكاميرا الخلفية: كاميرا خلفية 12 ميجا بيكسل.

الكاميرا الأمامية: تبلغ 7 ميجا بيكسل .

نوع المعالج: شرائح Apple A13 Bionic APL1W85.

ذاكرة الوصول العشوائى: تبلغ 3GB.

الحد الأقصى للذاكرة الداخلية: تبلغ 64 جيجا بايت.

البطارية: بطارية 1821 mAh.