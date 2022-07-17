مميزات اشتراك Amazon Prime بسعر 30 جنيه شهريًا

Amazon Prime أخيرًا في مصر، اعلنت شركة امازون وموقع التسوق العالمي عن اتاحة خدمة Amazon Prime في مصر باشتراك شهري يساوي 30 جنيهًا، عضوية Prime تعطيك مزايا اضافية وخدمات اضافية تستمتع بها، غير العروض المتنوعة التي تجدها على موقع امازون وسرعة الشحن العالية من الموقع، سنتحدث في هذا المقال عن مزايا Amazon Prime وهل يستحق ان تشترك في هذه الخدمة ام لا.

مميزات اشتراك Amazon Prime

سرعات شحن أعلى

اشتراك برايم يعطيك امكانية التمتع بشحن المنتجات في نفس اليوم او بعد يوم عمل او بعد يومين على ملايين المنتجات، فيمكنك الآن تقليل مدة انتظار الشحن وستصلك كل طلباتك في وقت مبكر، مع امكانية شراء البقالة من خلال امازون والتمتع بسرعة شحن عالية أيضًا، سرعات الشحن الأعلى هي ميزة لا غنى عنها في برايم وتعطيك اولوية عن باقي المستخدمين.

اشتراك Prime Videos

في نفس الإشتراك لديك امكانية استعمال خدمة الـStreaming المميزة من امازون، تعتبر هذه الخدمة بديلة عن Netflix فيمكنك التمتع بالعديد من المسلسلات والعروض التليفزيونية الحصرية، ستجد مسلسلات مثل The Boys الذي ذاع صيته الفترة الماضية ومسلسلات قديمة مثل The Office والعديد من الأعمال التي ستحب ان تشاهدها.

عروض Prime

عروض حصرية لمشتركين Prime وتخفيضات اخرى تحصل عليها ضمن اشتراك Amazon Prime، التخفيضات تكون بقيم جيدة على العديد من المنتجات، كل يوم والثاني ستجد عرضًا مختلفًا على منتج ما، ان كنت تريد شراء أي شيء يمكنك متابعته هل هناك عرض عليه ام لا، هل هو جيد بشكل كافي ام لا، اشتراك Amazon Prime يعطيك هذه العروض لتستفيد منها.

اشتراك Prime Gaming

هل تريد العابًا مجانية؟ او تريد الحصول على مزايا إضافية في بعض الألعاب؟ خدمة Prime Gaming هنا تساعدك على هذا الأمر، ميزة Prime Gaming تقدم لك عروضًا بداخل أبرز الألعاب كأن تحصل على محتوى مدفوع بشكل مجاني من هذه الألعاب، او ان تحصل على العاب مجانية بالكامل، مثل من يومين كان هناك عرض على Need for speed Heat بشكل مجاني، او مميزات داخل العاب اخرى مثل Warcraft او Runescape او PUBG وغيرهم من الألعاب المميزة.

يوم Prime

يوم Prime يكون يومًا مليئًا بالعروض الكبيرة، وتخفيضات هائلة على المنتجات، مع سرعة شحن عالية كالعادة، العروض تكون على الكثير من المنتجات ملايين منها بالطبع، وتكون عروضًا مغرية (كما نرى في الولايات المتحدة الأمريكية واوروبا) فيمكنك شراء ما تحب بأسعار مخفضة في يوم Prime، بالطبع مع سرعة شحن عالية فلا انتظار طويل من أجل وصول المنتجات، تجربة ممتعة تحب ان تنتظرها.

سعر اشتراك Amazon Prime

الاشتراك بسعر 30 جنيهًا شهريًا فقط، اول 30 يوم من الإشتراك يكونون بشكل مجاني من امازون لتقوم بتجربة الخدمة كما تحب، الإشتراك رخيص الثمن ليس غاليًا لكن في المقابل يقدم تجربة ممتازة للتسوق، حتى وان كنت لا تتسوق كثيرًا لكن الحصول على العاب مجانية وعروض ممتازة في الألعاب، او حتى خدمة الـStreaming الخاصة بامازون، امر جيد جدًا لتنعم به.

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