شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تخطط Tesla لدمج Steam للألعاب داخل سياراتها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال "إيلون ماسك" الرئيس التنفيذي لشركة Tesla إن شركة السيارات الكهربائية تقترب من دمج Valve's Steam لنقل منصة الألعاب داخل سيارات الشركة إلى مستوى جديد تمامًا.

ووفقًا لموقع Electrek الخاص بالتكنولوجيا الآلية، تستثمر Tesla بكثافة في دمج ألعاب الفيديو في نظام الترفيه داخل السيارات، لكنها ما زالت تفاجئ الكثيرين عندما قالت Tesla في وقت سابق من هذا العام إنها تخطط للذهاب إلى أبعد من دمج Valve's Steam، متجر ألعاب الفيديو عبر الإنترنت ومنصة التوزيع، في سياراتها.

وسيؤدي ذلك إلى زيادة هائلة في الألعاب التي يمكن لعبها داخل سيارات Tesla، وقال ماسك هذا الأسبوع إن تسلا تقترب من تحقيق تكامل Steam وأن صانع السيارات يهدف إلى عرض توضيحي الشهر المقبل، وكتب ماسك على تويتر "نحرز تقدمًا في تكامل Steam، العرض التجريبي ربما الشهر المقبل".

ومن المحتمل أن يتضمن العرض التوضيحي بعض ألعاب الفيديو التي تتطلب متطلبات الحوسبة لإظهار قدرة الألعاب داخل سيارات Tesla.