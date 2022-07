Nothing Phone 1 هاتف جديد في ساحة الهواتف الذكية العالمية، هاتف من شركة Nothing يأتي بتصميم جديد وغريب، حيث انه يحمل مجموعة من الإضائات الخلفية التي يمكن تخصيصها وتغييرها لتصبح مثل اضائات للإشعارات والمكالمات وشحن البطارية، هاتف Nothing Phone 1 هاتف ثوري بعض الشيء مقارنة بباقي الهواتف ويحاول ان يخرج من ساحة الهواتف المملة بتصميم جديد.