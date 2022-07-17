شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه ميزة الأمان الجديدة "Lockdown Mode" بهواتف أيفون؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد هواتف آيفون من أكثر أنواع الهواتف أماناً في العالم، لكن رغم السمعة الممتازة التي تتمتع بها هذه الهواتف، إلا ان أبل "المهووسة" بأمن وخصوصية مستخدميها، حيث تختبر الشركة ميزة أمان جديدة تعرف بـ "Lockdown Mode" أو وضع الإغلاق، والذي يوفر مميزات أمان لمستخدمين آيفون الذين يواجهون تهديدات رقمية نادرة ومتطورة.

وبحسب التقارير فإن ميزة "Lockdown Mode" ستكون مهمتها صد الهجمات السيبرانية "المأجورة" التي تستهدف أشخاصاً محددين وليس عامة الناس، ومن المنتظر طرح هذه في الخريف المقبل عبر نظام ios16، وستقوم عند تفعيلها بحظر معظم أنواع الملفات التي ترد في الرسائل ما عدا الصور.

كما ستقوم بتعطيل امكانية معاينة الروابط الواردة في الرسائل، بالاضافة الى حظر بعض مزايا تكنولوجيا الويب المعقدة ومكالمات FaceTime الواردة في حال لم يكن المستخدم قد أرسل طلباً للمتصل سابقاً.

وسيتم أيضاً حظر إمكانية ربط هاتف آيفون مع أجهزة الكمبيوتر أو الإكسسوارات ومنع تثبيت ملفات التعريف ومنع تلقي بعض التنبيهات، ما يعني توفير مستوى "صلب" من الأمان لنقاط الضعف التي يمكن أن تستغلها برامج التجسس المأجورة.

لكن في نفس الوقت فإن ميزة "Lockdown Mode" تحد بصرامة من وظائف هواتف آيفون، وهو الأمر الذي لا يستطيع المستخدم العادي تحمله، وبما أن الغالبية العظمى من المستخدمين لن يكونوا ضحية للهجمات السيبرانية "مدفوعة الثمن"، فقد قررت أبل توفير ميزتها للأشخاص الذين من الممكن أن يقوموا باستخدامها.