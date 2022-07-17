شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 ألعاب مخفية يمكنك لعبها مع الأصدقاء على واتساب.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتوي تطبيق واتساب على الكثير من الألعاب - فهي ليست مدمجة في التطبيق ولكن من السهل العثور عليها. إليك خمس ألعاب لتلعبها على واتساب مع الأصدقاء.

1) تيك تاك تو

لعبة تيك تاك تو هي لعبة يتنافس فيها لاعبان لإكمال صف أو عمود أو قطري إما بثلاث نقاط أو ثلاث نقاط X.

يتناوب المتسابقون على رسم أي شيء أو تقاطع في مساحات شبكة من تسعة مربعات.

يمكنك لعب لعبة tic tac toe مع صديق على WhatsApp - أو أي تطبيق مراسلة آخر - باستخدام الرموز التعبيرية.

ابدأ ببساطة بشبكة من تسعة مربعات بيضاء منظمة في ثلاثة صفوف وأعمدة.

في المنعطف الأول، يجب عليك أنت أو صديقك نسخ الشبكة ولصقها في مربع النص الخاص بهم واستبدال أحد المربعات البيضاء بحرف O أو X، وفقا لما نقله موقع ذا صن.

يمكن للاعب التالي بعد ذلك نسخ تلك الشبكة ولصقها وإضافة العداد الخاص به وما إلى ذلك.

2) أوجد الرقم

الطريقة التي تلعب بها "العثور على الرقم" تشرح نفسها بنفسها: أرسل حقل النص الخاص بك إلى عشرات من رقم واحد ، مخفيًا رقمًا منفصلاً في مكان ما في المنتصف.

أرسله إلى صديقك مع مهلة زمنية وشاهد كيف يتقدمون.

تعمل اللعبة بشكل أفضل باستخدام الأرقام التي تبدو متشابهة - "8" و "9" ، على سبيل المثال ، أو "2" و "5".

إذا كنت لا تستطيع أن تزعجك بإدخال كل هذه الأرقام في نفسك، فيمكنك دائمًا نسخ الإصدار ولصقه.

3) مسابقة الرموز التعبيرية

يتحدى هذا الاختبار المثير اللاعبين لتخمين عناوين الأفلام الـ 24 من سلسلة من الرموز التعبيرية.

في حين أن البعض سيكون مراوغًا لحل المشكلة، فإن البعض الآخر سيتركك فى حيرة، مع ظهور هواة أفلام حقيقيين فقط في المقدمة.

بعض سلاسل الرموز التعبيرية "توضح" العنوان ، بينما يحتوي البعض الآخر على أدلة مشهورة من الأفلام.

4) اعثر على النمر المخفي

يحب الجميع اللغز البصري الجيد، وهذا يتحداك للعثور على "النمر الخفي".

قد يبدو الأمر بسيطًا، لكنه أصعب مما يبدو لأول مرة. يمكن العثور على عبارة "النمر الخفي" محفورة في خطوط القط الكبير.

اختبر ذكاء أصدقائك عن طريق نسخ ولصق الصورة في محادثات WhatsApp الخاصة بك.

5) اختبار الخزان

خيار آخر لمدربي الدماغ: بالنسبة لهذا التحدي، تحتاج إلى معرفة خزان المياه الذي سيمتلئ أولاً.

الجواب هو الخزان الأول الذي يمتلئ أولاً لأنه يتلقى الماء باستمرار.

فقط عندما يكون الخزان واحدًا ممتلئًا تمامًا، ستمتلئ الخزانات الأخرى إلى الأعلى.