مواصفات طابعة Ender-3 S1 Pro ثلاثية الأبعاد الجديدة

طابعة Ender-3 S1 Pro ثلاثية الأبعاد هي الطابعة الرائدة في خط Ender-3 للطابعات ثلاثية الأبعاد، لن اكذب عليكم لست متابعًا لخطوط انتاج الطابعات ثلاثية الأبعاد فلا أعرف خط Ender-3 بالكامل، لكن Ender-3 الأصلية كانت خليطًا مميزًا بين الاعتمادية والتكلفة فالبتأكيد النسخة الـPro ستكون أفضل وستشكل خليطًا مميزًا بين الاعتمادية وتقديم وظيفتها، فما الجديد في هذه الطابعة؟ هذا ما سنعرضه في هذا المقال.

طابعة Ender-3 S1 Pro

منصة البناء والمواد المدعومة

الطابعة ذات الفوهة الوحيدة تستطيع بناء مجسمات بأبعاد 220×220×270 ملليمتر، منصة البناء مصنوعة من المعدن المثبت باستخدام معناطيسات، مطلية بطبقة من الـPEI لتوفر التصاق مناسب للعديد من المواد التي يتم طبعاتها ثلاثية الأبعاد مثل الـPLA والـABS والـPETG وPA وTPU وبعض المواد المركبة مثل الفيلم المدعم بالخشب.

الشاشة

تحمل الطابعة شاشة تعمل باللمس بحجم 4.3 بوصة تقدم كفائة عالية في التعامل مع الشاشة وهي سهلة جدًا في الاستعمال، كما انها تقلل من سطوعها بشكل تلقائي ان لم يكن هناك أي أوامر للشاشة لمدة 3 دقائق، كما انها تدعم 9 لغات مختلفة ومناسبة للعديد من المستخدمين

نظام الطباعة

ابرز تحديث في Ender-3 S1 Pro هو نظام الطباعة الخاصة بها، مكونات الـExtruder الجديدة يعمل بشكل مباشر، يسمى بالـSprite Extruder وهذا يعطيه أفضلية عن الـBowden Extruder المستعمل في النس القديمة، مما يسمح للطابعة بطباعة مواد أكثر مطولية مثل TPU بشكل أسهل، مع امكانية استعمال تروس مزدوجة للتحكم في الفلم الذي يتم طباعته بشكل أكبر، في الواقع الـExtruder الجديد سيسمح باستعمال قوة تصل الى 80 نيوتن والحفاظ على أداء ثابت تحت درجة حرارة 300 درجة مئوية وهو جيد لطباعة فيلم من مواد تعمل بحرارة عالية مثل PA.

الجزء الثاني من نظام الطباعة هو النهاية الساخنة التي تم تحسينها وتحويلها بالكامل الى المعدن، باستعمال النحاس كمخرج للفلم، مما يسمح بتسخين هذه المنطقة حتى درجة 300 مئوية اعلى من النهايات الأخرى التي تستعمل انبوبًا من الـPTFE التي لا يمكن تسخينها لأعلى من 260 درجة مئوية، بالتالي درجات الحرارة فوق 260 درجة يمكن الحصول عليها باستخدام Ender-3 S1 Pro بسهولة مما يسمح باستعمال المزيد من المواد الهندسية.

اضافات أخرى

من النقاط المميزة هو وجود اضائة LED على الماكينة بالأعلى لإضائة منطقة الطباعة وعملية الطباعة، وصندوق Creality 2.0 الذي يقدم دعم استعمال الطابعة بشكل سحابي، الطباعة من أي مكان، بالطبع متوفر في متجر شركة Creality المصنعة للطابعة، هذا الصندوق مع كاميرا تسمح للمستخدمين التحقق من عملية الطباعة، حتى انه يمكنهم مشاركة مقاطع فيديو صغيرة على مواقع التواصل الاجتماعي

طابعة Ender-3 S1 Pro أيضًا يعمل مع شبكة واي فاي، يمكنك اضافة Module صغير لدعم الواي فاي على الطابعة لتستطيع استعمال الطابعة ومراقبتها بشكل لاسلكي، كما انه متاح للمستخدمين استعمال Module اضافي من أجل حقوق الحفر بالليزر يمكن شراؤها بشكل منفصل، او حتى يمكنك شراء نظام تدريب سائل لتشتيت الحرارة بشكل كفؤ.

الخلاصة

عندما تشتري Ender-3 S1 Pro ستحصل عليها بشكل شبه مُجمع وستقوم انت باستكمال تجميعها بنفسك، بنسبة 96% ستنجح بنفسك في تركيبها ويمكنك اتمام عملية التركيب في 6 خطوات فقط ففي الأغلب معظم المستخدمين لن يعانوا مع تركيب طابعة Ender-3 S1 Pro، يمكنك متابعة موقع الشركة المصنعة للمزيد من المعلومات حول تركيب هذه الطابعة واستعمالها.