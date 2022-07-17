حلول مشكلة اختفاء البطارية على ويندوز 11

اختفاء البطارية من على ويندوز 11 تبدو مشكلة غريبة بعض الشيء، بعض المستخدمين اشتكوا من ان جهازهم لا يقرأ وجود البطارية اثناء استعمالهم للابتوب مما يدفعك الى استعمال الجهاز دائمًا وهو متصل بالشاحن، بطارية اللابتوب عنصر مهم جدًا فهي العنصر الذي يسمح لك بالحركة واستعمال اللابتوب من أي مكان بدون الالتصاق بشاحن حتى تستطيع استعمال الجهاز، لذلك هذه مشكلة يجب حلها وهنا في هذا المقال سنحاول تقديم بعض الحلول لمشكلة اختفاء البطارية على ويندوز 11.

جدول المحتويات

اعد توصيل البطارية

الحل البديهي والكلاسيكي، قم بفصل البطارية من الجهاز سواء كانت البطارية داخلية او خارجية واعد توصيلها من جديد، قد تكون المشكلة في اهتزاز الكابلات فقط او نقاط الاتصال وعملية الفصل والتركيب من جديد تكفي لهذا الغرض، جرب ان تقوم بتنظيف اماكن اتصال البطارية أيضًا يمكن لبعض الغبار والأتربة عزل البطارية عن نقاط الاتصال الخاصة بها مما يضايق بطاريتك ويضايق استعمالك للجهاز.

القيام بدورة شحن

دورة الشحن تستطيع ان تعيد قراءة البطارية، الفكرة هنا انك تريد من المكثفات الموجودة داخل اللابتوب ان تتخلص من الشحنات الموجودة عليها، بالتالي انت تعيد كل الإعدادات الكهربية الخاصة بالجهاز الى الصفر من جديد، دورة الشحن قد تساعدك على حل هذه المشكلة وقد تعيد البطارية لوضعها الطبيعي فجرب هذا الحل.

الخطوات

قم بإطفاء اللابتوب وازالة أي أجهزة متصلة به

افصل البطارية واضغط على زر الطاقة لمدة 15 ثانية

قم بتوصيل البطارية من جديد وتشغيل الجهاز

وصل الشاحن للجهاز وانظر ما ان تمت قراءة البطارية بشكل صحيح

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استعمل مصحح الأخطاء

ويندوز 11 يمتلك مصحح أخطاء يمكنه مساعدتك في حل هذه المشكلة، اهتمت مايكروسوفت بأدوات تصحيح الأخطاء في نظامها الأخير وأضافت اليهم تحسينات عديدة تجعل استعمال مصحح الأخطاء من الحلول المقترحة لأي مشكلة، مصحح الأخطاء به قسم خاص من أجل مشاكل الطاقة فلذلك جرب استعماله.

الخطوات

افتح قائمة Start واكتب Troubleshoot settings واضغط enter

اختر Other Troubleshooters

اضغط على زر Run بجانب خيار Power

اعد تفعيل تعريف الـBattery Adapter

من اجل حل مشكلة اختفاء البطارية يجب ان تدرك نقطة مهمة، ان البطارية جزء Hardware، اي انه يتواصل مع النظام عن طريق تعريف Driver، ان لم يكن التعريف يعمل فالنظام لن يتعرف على هذا الجزء منه الجهاز، بدأت تصل اليك الفكرة التي ارمي اليها الآن، تعريف البطارية يمكن ان يكون متوقفًا فيجب حل المشكلة بأن تعيد تفعيل التعريف

الخطوات

افتح قائمة Start واكتب Device manager ثم اضغط Enter

اضغط على البطاريات في شاشة مدير الأجهزة

اضغط بزر الفأرة الأيمن على تعريف الـAC Adapter واختر Disable Device

اعد الضغط عليه بزر الفأرة الأيمن واختر Enable Device

تحديث تعريف البطارية

اعادة تشغيل التعريف لم تنجح معك؟ اذا جرب تحديث التعريف من البداية، كما قلت لك البطارية جزء من الـHardware وكونها جزءًا منه يعني انها تتصل بالجهاز عن طريق تعريف وان لم يكن التعريف موجودًا فستواجه مشكلة في عمل القطعة نفسها، فجرب تحديث التعريف

الخطوات

افتح قائمة Start واكتب Device manager ثم اضغط Enter

اضغط على البطاريات في شاشة مدير الأجهزة

اضغط بزر الفأرة الأيمن على تعريف Battery Adapter واختر Update Driver

ان لم تُحل المشكلة جرب ان تقوم بعمل Uninstall Device من شأن هذا ارجاع التحديث للتعريف الافتراضي في ويندوز

اعادة ضبط الـBIOS

الـBIOS (Basic Input Output System) هو نظام مسؤول عن عمل جهازك بشكل طبيعي، كل اعدادات الجهاز ستجدها بداخل النظام، ويمكن ان اختفاء البطارية قد حدث بسبب مشكلة في اعدادات BIOS على جهازك، فمن أجل حل مشكلة اختفاء البطارية يمكنك القيام بعمل Reset كامل للـBIOS بحيث تعود اعداداته للإعدادات الإفتراضية، تابع الخطوات التالية.

الخطوات

افتح قائمة Start واكتب Recovery Options واضغط Enter

اضغط على زر Restart Now بجانب خيار Advanced Startup

اختر Troubleshoot

اختر Advanced Options

اختر UEFI Firmware Settings

اضغط على زر Restart

الآن سيقوم الجهاز بالدخول الى اعدادات BIOS

اضغط زر F9 للعودة للإعدادات الإفتراضية للـBIOS او على حسب الاختصار الموجود على جهازك قم بإعادة ضبطه للإعدادات الإفتراضية

حل مشكلة اختفاء البطارية على ويندوز 11

مشكلة اختفاء البطارية مشكلة سيئة، تعاني منها أجهزة اللابتوب ليس بكثرة لكن بشكل يضايق المستخدم الذي يستعمل الجهاز، المشاكل المقترنة بالـHardware تحتاج منك التركيز وراء أسباب هذه المشكلة من أجل التخلص منها بشكل نهائي، جرب الحلول المذكورة بالأعلى وان لم تُحل مشكلتك يمكنك دائمًا إخبارنا بذلك لنقوم بالبحث حول حلول أخرى وتقديمها على الموقع.

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