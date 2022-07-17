شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وكالة الفضاء الأوروبية تطلق صاروخا لنقل الحمولات مثل الأقمار الصناعية إلى المدار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت وكالة الفضاء الأوروبية صاروخًا جديدًا لأول مرة هذا الأسبوع، مع المهمة الافتتاحية لـ Vega-C. يستخدم هذا الصاروخ متوسط ​​الحجم لنقل الحمولات مثل الأقمار الصناعية إلى المدار، ولهذه المهمة الأولى حمل ما يقرب من 500 كجم يتكون من قمر صناعي كبير واحد وستة CubeSats صغيرة.

وأقلعت Vega-C من ميناء الفضاء الأوروبي في جيانا الفرنسية كجزء من مهمة وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) تسمى Flight VV21. تم الإقلاع في الساعة 9:13 صباحًا بالتوقيت الشرقي (6:13 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ) يوم الأربعاء 12 يوليو. استغرق الصاروخ ساعتين و 15 دقيقة لإطلاق حمولته.

الصاروخ الجديد هو ترقية لصاروخ فيجا الأقدم التابع لوكالة الفضاء الأوروبية والذي مضى عليه الآن عقد من الزمن. وقالت وكالة الفضاء الأوروبية: "يمثل Vega-C تعزيزًا كبيرًا للقدرة مقارنة بـ Vega ، الذي يطير منذ عام 2012". "مع المرحلتين الأولى والثانية الجديدة والمرحلة الرابعة المحدثة ، يزيد Vega-C الأداء من 1.5 طن إلى حوالي 2.3 طن في مدار قطبي مرجعي بطول 700 كيلومتر."

يعتبر Vega-C أكبر من Vega بارتفاع يقارب 30 مترًا مقارنةً بـ Vega البالغ 25 مترًا ، كما أنه يحتوي أيضًا على شكل مخروط. هذا يعني أن هناك مساحة أكبر داخل الصاروخ لحمل الحمولات، ما يشير أن Vega-C يمكن أن تحمل ضعف حجم الحمولة الصافية لـ Vega. الهدف هو أن يكون الصاروخ قادرًا على نشر حمولتين رئيسيتين أو مجموعة مختارة من الحمولات الأصغر كجزء من برنامج rideshare حسبما نقل موقع Digitartlends.

وسيستمر التطوير على طراز Vega مع متغير مخطط يسمى Vega-E ، تم تعيينه لأول مرة في عام 2026 والذي سيستخدم مرحلة عليا جديدة للتبريد بدلاً من المرحلتين الثالثة والرابعة من Vega-C.

كان القمر الصناعي الأكبر الذي تم نشره من Vega-C هذا الأسبوع يسمى LARES-2 ، وهو قمر صناعي بحثي من وكالة الفضاء الإيطالية للتحقيق في ظاهرة تتعلق بتشوهات الزمكان تسمى تأثير سحب الإطار. كانت الأقمار الصناعية الصغيرة الستة الأخرى من CubeSats عبارة عن مشاريع بحثية من دول أوروبية مختلفة بما في ذلك الأبحاث في النباتات النامية في ظروف الفضاء ودراسة آثار الإشعاع الفضائي على أجهزة الإلكترونيات.