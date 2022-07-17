شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تعلن عن أكثر الرموز التعبيرية استخداما فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة ميتا عن أكثر الرموز التعبيرية استخداما في مصر عبر تطبيقات فيسبوك وإنستجرام، وذلك احتفالا باليوم العالمي للإيموجي "الرموز التعبيرية" وتوسع الأخير في ردود الفعل (Reactions) على واتساب.

وقال مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، "نشارك معكم بعض الحقائق الممتعة حول كيفية استخدام الأفراد في مصر للرموز التعبيرية عبر تطبيقاتنا الأخرى فيسبوك وإنستجرام".

الرمز التعبيري الرياضي الأكثر استخداماً في السير الذاتية على إنستجرام في مصر: (كرة القدم).

بعض الرموز التعبيرية الرياضية الشائعة الأخرى المستخدمة في منشورات فيسبوك في مصر: السهم والسباحة.

من أكثر الرموز التعبيرية للأطعمة والمشروبات استخداماً في منشورات وتعليقات فيسبوك وإنستجرام في مصر:التورتة، التفاح.

من بين الرموز التعبيرية الأكثر استخداماً والتي صدرت حديثاً (الإصدار 14.0) على فيسبوك، والتي يستخدمها الأشخاص الذين يعيشون في مصر، (ومعانيها وفقاً لـEmojipedia) هي:

وجه أصفر مع دموع تتدفق في أسفل عينيه الكبيرتين: يمكن استخدامه للتعبير عن مجموعة من المشاعر بما في ذلك الحزن، الغضب، الإحراج، الإعجاب، والامتنان.

يدان تشكلان شكل قلب: تستخدم للتعبير عن الحب والدعم.

وجه أصفر يضع يديه على عينيه ويرفع حاجبيه: عين واحدة واسعة تنظر من خلال الأصابع. يمكن استخدامه للتعبير عن ازدواجية الرغبة في النظر بعيداً عن شيء ما لأنه مخيف، أو مثير للاشمئزاز، أو محرج، ولكنه غير قادر على ذلك.

وجه أصفر مع تحية بيده اليمنى: تستخدم كعلامة على الاحترام.

وجه أصفر مع عيون مفتوحة (غير مبتسمة) ويد على الفم: يستخدم للتعبير عن الصدمة أو المفاجأة.

لا تترددوا في التواصل إذا كانت لديكم أي أسئلة. وأتمنى لكم يوماً عالمياً سعيداً للإيموجي 2022.