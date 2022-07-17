شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريبات تكشف التصميم الداخلي لجهاز MacBook Air M2 .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المقرر طرح أحدث جهاز MacBook Air M2 من أبل للبيع ابتداءً من الغد وقبل ذلك ، ظهر التصميم الداخلي للكمبيوتر المحمول على الإنترنت، حيث قام 9to5Mac بإسقاط الصور الأولى للتصميم الداخلي لجهاز MacBook Air M2.

وتكشف التسريبات عن التصميم الداخلي الكامل للكمبيوتر المحمول بما في ذلك الموضع الجديد للسماعات ومقبس الصوت مقاس 3.5 ملم والمزيد، ووفقًا للتسريبات فإن مكبرات الصوت في MacBook Air M2 الجديد موضوعة أسفل المفصلة وهي مختلفة عن الجيل السابق.

والآن ، تشتهر Apple بتقديم مكبرات صوت جيدة حقًا في أجهزة MacBook الخاصة بها ولم يكن الجيل السابق من MacBook M1 مختلفًا، ومع ذلك ، لم يتضح بعد كيف سيؤثر الموضع الجديد للسماعات على جودة الصوت على الكمبيوتر المحمول.

وتُظهر التسريبات أيضًا موضع مقبس سماعة الرأس ومكبرات الصوت ومنافذ USB من النوع C في الكمبيوتر المحمول، كما تكشف موضع بطارية الكمبيوتر المحمول ولوحة التتبع Force Touch، كذلك فإن إعداد البطارية على الكمبيوتر المحمول هو الإعداد النموذجي لبطارية Apple المكونة من ثلاثة أجزاء مع وحدة طويلة واحدة موضوعة في وسط الكمبيوتر المحمول ، ويتم وضع بطاريتين صغيرتين مفصولة عن طريق لوحة التحكم Force Touch في الجزء الأمامي من الكمبيوتر المحمول.

كما هو متوقع ، يتميز الكمبيوتر المحمول بتصميم بدون مروحة مثل طراز الجيل السابق. ومع ذلك ، يبدو أن شركة آبل قد زادت من حجم المشتت الحراري.