شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف كيف تحمي صورك وفيديوهاتك بكلمات مرور في Google Photos والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد Google Photos هو تطبيق الصور الرسمي لنظام أندرويد، وهو غني بالميزات، حيث يتيح التطبيق للمستخدمين عرض الصور وتعديلها ونسخها احتياطيًا على السحابة، وبالإضافة إلى ذلك ، قامت Google مؤخرًا بتحديث التطبيق بخيارات خصوصية محسّنة مثل المجلدات المقفلة والقدرة على إخفاء الصور والمزيد.

وفيما يلى نعرض استخدام المجلد المقفل للحفاظ على صورك ومقاطع الفيديو الخاصة بك آمنة وبعيدًا عن أعين المتطفلين.

كيف تعمل ميزة المجلد المقفل في Google Photos:

تحمي كلمة مرور المجلد المقفل في "Google Photos" الصور ومقاطع الفيديو المحفوظة، حيث يستخدم كلمة مرور قفل شاشة جهازك لحماية العناصر المحفوظة، ويمكن أن تكون كلمة المرور هي بصمة إصبعك أو رمز PIN ، والذي يتم استخدامه في قفل الشاشة.

ولن يتم عرض العناصر الموجودة في المجلد المقفل في شبكة الصور أو الذكريات أو البحث أو الألبومات ، ولن تتمكن التطبيقات الأخرى الموجودة على جهازك التي يمكنها الوصول إلى الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك من الوصول إليها، إليك دليل خطوة بخطوة لإنشاء مجلد مقفل:

1. افتح تطبيق Google Photos على هاتفك الذكي.

2. اضغط على خيار "المكتبة" المتاح في الركن الأيمن السفلي من شاشتك.

3. اضغط على قسم "المرافق".

4. اضغط على خيار "البدء" المتاح في قسم "إعداد مجلد مغلق".

5. سيتم توجيهك إلى بعض إرشادات المجلد المقفل. اضغط على زر "إعداد" المتاح في الركن الأيمن السفلي من الشاشة.

6. اضبط قفل الشاشة.

7. اضغط على زر "نقل العناصر" لإضافة الصور أو مقاطع الفيديو إلى مجلدك المقفل.

8. ستتم إعادة توجيهك إلى معرض الصور بهاتفك الذكي. حدد الصورة أو الفيديو الذي تريد إخفاءه وانقر على "نقل". يمكنك تحديد صور أو مقاطع فيديو متعددة في وقت واحد.

9. اضغط على "نقل" مرة أخرى لتأكيد الإجراء.