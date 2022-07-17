شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ماذا تقول خلفية آيفون عنك.. ولماذا لا تعد صورة السيلفى علامة جيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكشف خلفية شاشة قفل آيفون عنك أكثر مما تعتقد، سواء كانت لقطة للأطفال أو حيواناتك الأليفة أو حتى صورة سيلفى، فقد كشف الخبراء عما يقوله اختيارك عنك.





حيوانك الأليف

هناك من يحب رؤية كلبه أو قطة لطيفة؟

حتى لو لم تكن تمتلك حيوانًا أليفًا فإن امتلاك حيوان كخلفية لجهاز iPhone يوضح الكثير عنك كشخص وفقا لتقرير موقع ذا صن.

"يظهر أنك تحب العيش فى عالم الخيال" وفقا لما قالته باربرا سانتينى عالمة النفس وخبيرة الجنس فى Dimepiece LA .

"كما أنه يشير إلى مستوى إبداع عالٍ يمكن رؤيته فى خيالك."





الصورة الافتراضية

إذا كنت قد تركت الصورة لأحد الصور الافتراضية التى يوفرها صانعو الهواتف الذكية ، فهذه ليست علامة سيئة - فهذا يعنى أنك ربما تكون سهلًا للغاية.

قالت باربرا: "يختار الناس هذا لأنه واضح ويمكّنهم من الحصول على رؤية واضحة لمعظم الأشياء فى الهاتف".

"شخصيتهم سهلة ويكتسبون العديد من الأصدقاء".





صورة لحبيبك

وفقًا لـ" تشارلز جريفيث" من AGG ، يشير هذا الأمر إلى أنك رومانسى، وتحب إظهار مستويات عالية من المودة مع الأشخاص الذين تهتم لأمرهم أكثر من غيرهم.

"أنت مخلص وتحب التباهى بشريكك".





صورة شخصية

من الواضح أن الصورة الشخصية ليست بمظهر جيد وفقًا لباربرا.

"إذا كان ورق الحائط الخاص بك يحمل صورة سيلفى، فمن المحتمل أن تكون ملف

نرجسى أو لديه ثقة شديدة بالنفس.





صورة مع العائلة

قال تشارلز إن هذا الأمر يشير أن عائلتك هم قدوتك وترغب فى أن يتم تذكيرك بأنهم سيكونون دائمًا هناك من أجلك."





صورة من رحلات العطلة الخاصة بك

إذا كنت تحب عطلة جيدة وتظهرها على خلفية هاتفك، فهذا مؤشر قوى على أنك رائد فى مجال الطيران.