شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون توقف مؤقتا بناء 6 مبان جديدة في الولايات المتحدة.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة أمازون إنها أوقفت مؤقتا بناء 6 مبانٍ مكتبية جديدة في بلفيو وناشفيل لإعادة تقييم التصاميم لتناسب العمل المختلط، وقال متحدث باسم الشركة إن التوقف المؤقت والتأخير في البناء لن يؤثر على خطط التوظيف في أمازون، مكرراً اقتراح الشركة بإنشاء 25 ألف وظيفة في بلفيو و5000 وظيفة أخرى في ناشفيل، وذلك بحسب جون شويتلر، نائب الرئيس من العقارات والمرافق العالمية في أمازون.

وبشكل منفصل، أفادت بلومبرج نيوز يوم الجمعة أن شركة Meta Platforms التابعة لشركة Facebook و Amazon قد تراجعت عن خطط توسعة مكاتبها في مدينة نيويورك، وقررت Meta عدم أخذ 300000 قدم مربع إضافية من المساحة في 770 Broadway، وهو مبنى بالقرب من Astor Place حيث يقع بالفعل.

كما خفضت Amazon من المساحة التي كانت تنوي تأجيرها من JPMorgan Chase & Co في Hudson Yards ، بحسب التقرير، وأضاف المتحدث "ما زلنا ملتزمين بحزم تجاه نيويورك ونتطلع إلى افتتاح فارلي في الأشهر المقبلة".