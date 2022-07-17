شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على موعد طرح لعبة Total War Warhammer 3 Immortal Empires والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت لعبة Immortal Empires – Total War: Warhammer 3 على تاريخ إصدار، حيث ستنطلق اللعبة في مرحلة تجريبية في 23 أغسطس، إذ تم الكشف عن التاريخ في نهاية مقطع فيديو لريتشارد الدريدج وميتشل هيستي من فريق Total War Warhammer التابع لشركة Creative Assembly.

وستكون Immortal Empires حملة ضخمة حيث ستكون جميع الفصائل التي ظهرت في ألعاب "Total War Warhammer" الثلاث حتى الآن حاضرة فيها، ووفقًا للمعلومات الموضحة في إعلان الفيديو التشويقي ، تعرفنا على التفاصيل بما في ذلك الأشجار التقنية للإمبراطورية و Vampire Counts التي تم تعديلها قليلاً ، بالإضافة إلى أن جميع الفصائل الأخرى للألعاب الأقدم قد حصلت على "لمسة من الطلاء".

وكانت الفكرة هي تقديم كل فصيل وفقًا لمعايير Warhammer 3 الحديثة ، حتى لو لم يكن لدى معظمهم "إعادة صياغة كاملة".

وفي Immortal Empires، سيتمكن اللاعبون من الوصول إلى جميع اللوردات الأسطوريين البالغ عددهم 86 من جميع ألقاب Total War: Warhammer الثلاثة، وستكون هناك فصائل مخصصة لعدد من اللوردات الأسطوريين الأقدم، مثل Grombrindal وHelman Ghorst و Volkmar the Grim.

عند الوصول إلى ميزات أخرى ، تحتوي اللعبة على ميزة "Sea Lanes" الجديدة التي يمكنك من خلالها تحريك الجيوش بين الأراضي والقارات البعيدة - من جانب واحد من الخريطة إلى الجانب الآخر - "دون القفز فوقهم طوال الطريق عبر الخريطة "حسب المطورين.