شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون توقف مؤقتًا بناء 6 مباني جديدة في الولايات المتحدة.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة أمازون أنها أوقفت مؤقتا بناء 6 مبانٍ مكتبية جديدة في بلفيو وناشفيل لإعادة تقييم التصاميم لتناسب العمل المختلط، وقال متحدث باسم الشركة إن التوقف المؤقت والتأخير في البناء لن يؤثر على خطط التوظيف في أمازون ، مكرراً اقتراح الشركة بإنشاء 25 ألف وظيفة في بلفيو و 5000 وظيفة أخرى في ناشفيل، وذلك بحسب جون شويتلر ، نائب الرئيس من العقارات والمرافق العالمية في أمازون.

وبشكل منفصل ، أفادت بلومبرج نيوز يوم الجمعة أن شركة Meta Platforms التابعة لشركة Facebook و Amazon قد تراجعت عن خطط توسعة مكاتبها في مدينة نيويورك، وقررت Meta عدم أخذ 300000 قدم مربع إضافية من المساحة في 770 Broadway ، وهو مبنى بالقرب من Astor Place حيث يقع بالفعل.

كما خفضت Amazon من المساحة التي كانت تنوي تأجيرها من JPMorgan Chase & Co في Hudson Yards ، بحسب التقرير، وأضاف المتحدث "ما زلنا ملتزمين بحزم تجاه نيويورك ونتطلع إلى افتتاح فارلي في الأشهر المقبلة".