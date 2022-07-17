شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن إتاحة ملفات تعرف متعددة فى حسابك على فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختبر فيس بوك طريقة لمنح مستخدميه المزيد من الملفات الشخصية لكل حساب، ظاهريًا لمنح المستخدمين المزيد من الفرص لمشاركة المنشورات ومواكبة محتوى النظام الأساسي.

وذكرت بلومبرج أن ميتا الشركة الأم لـ "فيسبوك" ستبدأ فى تجربة السماح لبعض مستخدمى فيسبوك بإنشاء ما يصل إلى أربعة ملفات تعريف أخرى بالإضافة إلى الملف الشخصى لحسابهم الرئيسي.

وفقا لموقع Digitaltrends، ستتيح الوظيفة التجريبية للمستخدمين الحصول على ملفات شخصية متعددة مرتبطة بحساب رئيسى ولا يلزم أن يكون لهذه الملفات الشخصية الإضافية أسماء حقيقية.

بالإضافة إلى ذلك من المتوقع أن يكون لكل ملف تعريف موجز منفصل خاص به. ومع ذلك على الرغم من أن كل ملف شخصى له خلاصته الخاصة، إلا أن بلومبرج تقول إن ملفًا شخصيًا واحدًا فقط "سيكون قادرًا على التعليق أو الإعجاب بمنشور آخر".

ومن المثير للاهتمام، تفيد بلومبرج أيضًا أنه نظرًا لأن جميع الملفات الشخصية للمستخدم لا تزال خاضعة لقواعد Facebook وكلها مرتبطة بحساب Facebook رئيسي، فإن "انتهاكات القواعد فى ملف تعريف واحد ستؤثر على الآخرين".

وتقارير TechCrunch التى تفيد بأن تكرار الانتهاكات المرتكبة مع ملف تعريف إضافى يمكن أن يؤدى إلى إزالة الملف الشخصى الإضافى المخالف بالإضافة إلى جميع الملفات الشخصية الأخرى المتصلة، والتى يمكن أن تشمل الحسابات الرئيسية.

لذلك يبدو أنه على الرغم من أن هذه الوظيفة قد توفر المزيد من الطرق للاتصال على فيسبوك ، إلا أنها قد تأتى أيضًا بمزيد من الفرص لفقدان الوصول إلى هذه الملفات الشخصية.

ولكن إلى جانب إنشاء ملف شخصى على فيسبوك يشبه Finsta ، ما الذى يمكن استخدام هذه الملفات الشخصية الإضافية من أجله؟ وفقًا لتقارير TechCrunch ، تم اقتراح أن هذه الملفات الشخصية الإضافية يمكن تنسيقها للتركيز على اهتمامات أو هوايات محددة. كما هو الحال سيتم إنشاء كل ملف تعريف فردى للتركيز على موضوع معين مثل الموسيقى أو الطعام.

تواصلت Digital Trends أيضًا مع Meta بخصوص هذه الميزة التجريبية وتلقت ردًا، أكد خلاله متحدث باسم شركة ميتا وجود الميزة واختبارها:

"لمساعدة الأشخاص على تكييف تجربتهم بناءً على الاهتمامات والعلاقات ، نحن نختبر طريقة يمكن للأشخاص من خلالها امتلاك أكثر من ملف شخصى واحد مرتبط بحساب واحد على فيسبوك. يجب على أى شخص يستخدم فيسبوك الاستمرار فى اتباع قواعدنا ".