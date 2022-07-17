شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: محكمة بـ"ميونيخ" تجبر تسلا على تعويض مستخدم بسبب مشكلة القيادة الآلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أمرت محكمة في ميونيخ شركة Tesla بأن تسدد لأحد العملاء ما قيمته 112 ألف يورو (112.884.80 دولار) التي دفعها مقابل طراز X SUV بسبب مشاكل في وظيفة الطيار الآلي، حسبما ذكرت دير شبيجل.

وأظهر تقرير فني أن السيارة لم تتعرف بشكل موثوق على العقبات مثل تضييق موقع البناء وستقوم في بعض الأحيان بتنشيط الفرامل دون داع، وقضت المحكمة بأن هذا يمكن أن يتسبب في "خطر جسيم" في وسط المدن ويؤدي إلى حوادث الاصطدام.

وقال محامو تسلا إن الطيار الآلي لم يكن مصممًا لحركة المرور في المدينة ، وفقًا لـ Der Spiegel ، وقالت المحكمة إنه ليس من المجدي للسائقين تشغيل الميزة وإيقافها يدويًا في أماكن مختلفة لأنها ستشتت الانتباه عن القيادة، وطلبت دير شبيجل من تسلا التعليق لكن الشركة لم تتسن على الفور للتعليق، ولم يتسن الحصول على تعليق من المحكمة على الفور.

ويحقق منظمو السلامة في الولايات المتحدة في وظيفة الطيار الآلي في Tesla بعد تقارير عن 16 حادثًا ، بما في ذلك سبع حوادث إصابة وحالة وفاة واحدة ، شملت مركبات Tesla على الطيار الآلي والتي أصابت مركبات المستجيب الأول الثابتة ومركبات صيانة الطرق.

وتقول تيسلا إن الطيار الآلي يسمح للمركبات بالفرملة والتوجيه تلقائيًا داخل ممراتها ولكنه لا يجعلها قادرة على القيادة بأنفسها، وقال ماسك في مارس إنه من المرجح أن تطلق تسلا نسخة تجريبية من برنامجها الجديد "القيادة الذاتية الكاملة" في أوروبا في وقت لاحق من هذا العام ، اعتمادًا على الموافقة التنظيمية.

وقال لعمال مصنع برلين في ذلك الوقت: "من الصعب للغاية القيام بالقيادة الذاتية الكاملة في أوروبا" ، قائلاً إن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به للتعامل مع مواقف القيادة الصعبة في أوروبا ، حيث تختلف الطرق كثيرًا حسب البلد.