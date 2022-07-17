شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: ارتفاع مبيعات الولايات المتحدة عبر الإنترنت لـ12 مليار دولار خلال أمازون برايم داي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قفزت مبيعات الولايات المتحدة عبر الإنترنت خلال حدث التسوق Prime Day الذي أقامته Amazon بنسبة 8.5٪ مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى ما يقرب من 12 مليار دولار، حيث انتفض الأمريكيون المتضررون من التضخم على الضروريات والإلكترونيات المخفضة.

وقالت أمازون إن حدث التسوق الذي استمر لمدة يومين، في 12 و13 يوليو، كان الأكبر على الإطلاق على مستوى العالم، حيث قام أعضاء برنامج الولاء Prime بشراء أكثر من 300 مليون عنصر، أو 100000 منتج في الدقيقة.

وتضرر المتسوقون بشدة من ارتفاع التضخم على مدى عقود في الأشهر الأخيرة، والذي قال تجار التجزئة بما في ذلك Walmart Inc وTarget Corp إنه أدى إلى تقييد مشتريات المنتجات التقديرية.

وحفزت الأسعار المرتفعة لكل شيء من الطعام إلى الملابس المستهلكين على الاستفادة من الخصومات الهائلة من العديد من بائعي التجزئة الكبار في الولايات المتحدة والتي تستدعي من أمازون برايم داي، وقال نائب رئيس Adobe ، بات براون ، "استفاد المستهلكون من الخصومات التي تم تقديمها ، بعد أن عانوا من ارتفاع الأسعار لعدة أشهر، عبر الإنترنت".

ويقدم تجار التجزئة خصومات كبيرة للتخلص من المخزون الفائض الذي يجلسون عليه بعد أن استمروا في الشراء خلال أزمة سلسلة التوريد الوبائية لتلبية احتياجات المتسوقين الذين يتدفقون بالأموال من شيكات التحفيز العام الماضي.

وأعلنت شركة Best Buy Co عن حدث التسوق المنافس في Prime Day باسم "الجمعة السوداء في يوليو" وعرضت خصمًا يزيد على 100 دولار على هواتف Google الذكية وسماعات سوني، كما تم الإعلان عن صفقات مماثلة على Target وAmazon.

وشهدت الألعاب أكبر الخصومات عبر تجار التجزئة ، حيث بلغ متوسط ​​التخفيضات 15 بالمائة، وفقًا لشركة Adobe. تم خصم الملابس بنسبة 12 في المائة ، في حين أن مستويات الخصم على الإلكترونيات بلغت حوالي 6 في المائة.