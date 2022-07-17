شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هذا ما قاله إيلون ماسك عن خفض أسعار سيارات تسلا والان مع تفاصيل الخبر
وقال موسك في تغريدة: "إذا هدأ التضخم ، يمكننا خفض أسعار السيارات"، ورفعت Tesla أسعار السيارات عدة مرات في الأشهر القليلة الماضية ببضعة آلاف من الدولارات مع ارتفاع تكاليف المواد الخام للألمنيوم إلى الليثيوم المستخدم في السيارات والبطاريات ، في حين يكافح صانعو السيارات للحصول على رقائق مصدر وإمدادات أخرى بسبب الصناعة على مستوى الصناعة نقص.
وحذر ماسك ، أغنى شخص في العالم ، في الأسابيع الأخيرة من مخاطر الركود وقال إن لديه "شعورًا سيئًا للغاية" بشأن الاقتصاد، وقفزت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 9.1٪ إلى أعلى مستوى في 41 عامًا تقريبًا في يونيو ، حيث ظلت تكاليف البنزين والمواد الغذائية مرتفعة. تمثل الزيادة في عدد الوظائف أوقاتًا عصيبة للشركات التي تتطلع الآن إلى خفض التكاليف وتغيير خطط التوظيف الخاصة بها.