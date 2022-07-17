شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هذا ما قاله إيلون ماسك عن خفض أسعار سيارات تسلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إن شركة صناعة السيارات الكهربائية قد تخفض أسعار السيارات إذا هدأ التضخم، وكان ماسك، الذي لديه أكثر من 100 مليون متابع على تويتر، يرد على تغريدة يوم الجمعة تسأل عما إذا كانت الشركة لديها أي خطط لخفض الأسعار التي رفعتها للتغلب على الوباء ومشاكل سلسلة التوريد.

وقال موسك في تغريدة: "إذا هدأ التضخم ، يمكننا خفض أسعار السيارات"، ورفعت Tesla أسعار السيارات عدة مرات في الأشهر القليلة الماضية ببضعة آلاف من الدولارات مع ارتفاع تكاليف المواد الخام للألمنيوم إلى الليثيوم المستخدم في السيارات والبطاريات ، في حين يكافح صانعو السيارات للحصول على رقائق مصدر وإمدادات أخرى بسبب الصناعة على مستوى الصناعة نقص.

وحذر ماسك ، أغنى شخص في العالم ، في الأسابيع الأخيرة من مخاطر الركود وقال إن لديه "شعورًا سيئًا للغاية" بشأن الاقتصاد، وقفزت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 9.1٪ إلى أعلى مستوى في 41 عامًا تقريبًا في يونيو ، حيث ظلت تكاليف البنزين والمواد الغذائية مرتفعة. تمثل الزيادة في عدد الوظائف أوقاتًا عصيبة للشركات التي تتطلع الآن إلى خفض التكاليف وتغيير خطط التوظيف الخاصة بها.