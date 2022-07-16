شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أحد مؤسسي LinkedIn يدافع عن إيلون ماسك ضد دونالد ترامب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعم الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة LinkedIn ، ريد هوفمان ، الملياردير التكنولوجي إيلون ماسك في حربه الكلامية ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وشارك هوفمان أفكاره حول قضية "ماسك" مقابل ترامب في سلسلة تغريدات على تويتر وقال إنه لم يتفاجأ من تعرض ماسك للهجوم من قبل الرئيس السابق وقارن بين سمعة الرجلين ، وفقًا لتقرير تيسلاراتي، وأضاف أنه يدعم الأشخاص الذين يعملون لبناء مستقبل أفضل للولايات المتحدة والعالم.

وقال هوفمان :"لست متفاجئًا برؤية هجمات ترامب على إيلون ماسك. إيلون قصة مهاجر كلاسيكية - رجل أعمال له سجل حقيقي من النجاح. بدأ ثورة EV مع Tesla ، وأعاد إحياء صناعة الصواريخ الأمريكية مع SpaceX ، محاربة تغير المناخ مع تشجيع الابتكار الأمريكي ".

وبدأ كل هذا عندما ادعى الرئيس الأمريكي السابق في تجمع حاشد في ألاسكا أن ماسك أخبره أنه صوت لصالحه. ورد المسك على الادعاء على تويتر قائلا "غير صحيح"، وأشار الرئيس التنفيذي لشركة Tesla إلى أنه لا يكره الرئيس السابق ، لكنه دعاه أيضًا بسبب الدراما التي قام بها.

وقال ماسك مؤخرًا: "نعم ، لكن هناك الكثير من الدراما. هل نريد حقًا ثورًا في متجر صيني كل يوم !؟ أيضًا ، أعتقد أن الحد الأقصى القانوني للسن لبدء الولاية الرئاسية يجب أن يكون 69"، وردًا على تعليقات ماسك ، شارك ترامب قليلاً من المنشور الصاخب على شبكته الاجتماعية ، Truth Social.

وقال إن ماسك جاء إليه للمساعدة في الإعانات وأنه كان بإمكانه أن يطلب من إيلون أن يسقط على ركبتيه ويتوسل وأن إيلون كان سيفعل ذلك.