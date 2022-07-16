علوم وتكنولوجيا

تحديث طال انتظاره في حالات "واتساب"

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الشارقة - اميمة ياسر - كشفت تقارير إعلامية، أن تطبيق "واتساب" بصدد إصدار تحديث جديد في حالة "Status"، يتيح ميزة نشر صورة أو مقطع فيديو أو صورة متحركة "GIF" ورسائل نصية.

وبحسب موقع " WABetaInfo"، توفر الميزة الجديدة تسجيل ونشر مقاطع صوتية وإضافتها إلى حالة "واتساب"، كما يتضمن ذلك إنشاء مقاطع جديدة بصوت المستخدم ونشرها أو إعادة نشر مقاطع صوتية من نافذة الدردشة الخاصة بينك وبين الآخرين.

يمكن أن تظهر المقاطع الصوتية في حالات "واتساب" التي أنشأتها، إلى جميع الأشخاص الموجودين عندك على التطبيق، كما تظهر الصور ومقاطع الفيديو، كما يمكن ضبط الخصوصية من الإعدادات.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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