شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن قرار بوتين بحظر مدفوعات العملات المشفرة فى روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لن يُسمح للناس فى روسيا قريبًا باستخدام الأصول الرقمية كوسيلة للدفع، حيث وقع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مشروع قانون يحظر استخدام الأصول الرقمية، مثل العملات المشفرة وNFT، لدفع ثمن السلع والخدمات.

كما يشير البروتوكول، يتطلب القانون الجديد أيضًا من بورصات ومزودى العملات المشفرة رفض المعاملات التى يمكن تفسير التحويلات الرقمية فيها على أنها شكل من أشكال الدفع، وفقا لما نقله موقع Engadget.

ينص القانون الجديد على ما يلي

يُحظر نقل الأصول المالية الرقمية أو قبولها كمقابل للسلع المنقولة والأعمال المنجزة والخدمات المقدمة، وأيضًا بأى طريقة أخرى تسمح للفرد بتحمل الدفع مقابل السلع (الأعمال ، الخدمات) بواسطة أصل مالى رقمي، باستثناء كما هو منصوص عليه فى القوانين الفيدرالية ".

كما ذكر تقرير لصحيفة نيويورك تايمز فى وقت سابق من هذا العام، تعتقد السلطات الأمريكية أن بعض الشركات الروسية المتضررة من العقوبات المفروضة على بلادهم بعد غزوها لأوكرانيا قد تستخدم العملة المشفرة للتحايل على هذه القيود. ارتفعت قيمة البيتكوين لبضعة أيام بعد بدء الغزو فى فبراير.

ومع ذلك فإن السلطات الروسية ليست حريصة تمامًا على الأصول الرقمية، فقد دعا البنك المركزى الروسى إلى فرض حظر تام على العملات المشفرة. لم يحدث هذا على الأرجح، لأن وزارة المالية الروسية عارضت الفكرة واعتقدت أنه من الضرورى السماح لتكنولوجيا التشفير بالتطور.

فى غضون 10 أيام سيدخل القانون حيز التنفيذ وسيجعل الدفع بالعملات المشفرة غير قانونى فى الدولة.

وفقًا لـ Decrypt لا يزال بإمكان الروس الاستثمار فى العملات المشفرة مثل Bitcoin ومن المفترض أن يستمروا فى التنقيب عنها أيضًا.