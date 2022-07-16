شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نتفليكس تواجه مشكلات فى البث عبر جميع الأجهزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة نتفليكس على موقعها إنها تواجه مشكلات فى البث عبر جميع الأجهزة حسبما نقلت البيان الإماراتية.

وورد إلى موقع داون ديتكتور، الذى يتتبع حالات انقطاع خدمات الإنترنت عن طريق جمع تقارير من عدد من المصادر، نحو أربعة آلاف بلاغ من الولايات المتحدة وأكثر من ألف بلاغ من كل فرنسا والهند على حدة.

وقالت نتفليكس "نعمل على حل المشكلة".

وقال موقع داون ديتكتور كذلك إن شركة بلوك للخدمات المالية تواجه مشكلات أيضا.