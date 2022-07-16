علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: نتفليكس تواجه مشكلات فى البث عبر جميع الأجهزة

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القاهرة - سامية سيد - قالت شركة نتفليكس على موقعها إنها تواجه مشكلات فى البث عبر جميع الأجهزة حسبما نقلت البيان الإماراتية.

 

وورد إلى موقع داون ديتكتور، الذى يتتبع حالات انقطاع خدمات الإنترنت عن طريق جمع تقارير من عدد من المصادر، نحو أربعة آلاف بلاغ من الولايات المتحدة وأكثر من ألف بلاغ من كل فرنسا والهند على حدة.

 

وقالت نتفليكس "نعمل على حل المشكلة".

 

وقال موقع داون ديتكتور كذلك إن شركة بلوك للخدمات المالية تواجه مشكلات أيضا.

 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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