شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه.. تطبيقات الموبايل تتفوق على الألعاب على متجر أبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع وصول التنزيلات العالمية للألعاب والتطبيقات العادية التى لا تتعلق بمحتوى الألعاب إلى 35 مليار في الربع الثاني من هذا العام، تجاوز الإنفاق على التطبيقات العادية مقارنة بتطبيقات الألعاب على متجر تطبيقات Apple للمرة الأولى على الإطلاق في الولايات المتحدة.

ووفقًا لـ Sensor Tower، فقد نما الإنفاق على تطبيقات غير الألعاب بأكثر من ضعف معدل تطبيقات الألعاب على App Store في الولايات المتحدة، بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 40٪ منذ يونيو 2014.

وكان إجمالي الإيرادات الناتجة عن التطبيقات غير المتعلقة بالألعاب أعلى خلال هذا الربع ، حيث وصل إلى ما يقرب من 3.4 مليار دولار على متجر التطبيقات الأمريكي ، مقارنة بـ 3.3 مليار دولار تم إنفاقها على ألعاب الهاتف المحمول.

وقال التقرير: "أصبح اعتماد تطبيقات الأجهزة المحمولة أمرًا طبيعيًا بعد عامين من العمل ، حيث تراجعت التنزيلات العالمية للألعاب والتطبيقات غير المتعلقة بالألعاب بنسبة 2.5 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 35 مليارًا في الربع الثاني من عام 2022".

وفي الربع الأخير ، أنفق مستخدمو iOS في الولايات المتحدة على التطبيقات غير المتعلقة بالألعاب أكثر من الإنفاق على الألعاب للمرة الأولى على الإطلاق، ويأتي أكثر من نصف إنفاق App Store في الولايات المتحدة الآن من تطبيقات غير ألعاب.

ويعود هذا الارتفاع في الإيرادات جزئيًا إلى الاشتراكات ، التي اعتمدتها التطبيقات غير المتعلقة بالألعاب بشكل متزايد على مر السنين، وفي الربع الثاني من العام 22 ، أنتج 400 تطبيق ما لا يقل عن مليون دولار من إنفاق المستهلكين ، بزيادة 900 في المائة من 50 تطبيقًا في الربع الثاني من عام 2016 ، وفقًا للتقرير.

قال التقرير إن الاشتراكات هي المحرك الرئيسي لنمو الإيرادات ، حيث نمت التطبيقات غير المتعلقة بالألعاب بما يقرب من ضعف المعدل منذ يونيو 2014 مقارنة بأقل من 20 في المائة للألعاب.