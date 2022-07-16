شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا عن عطل إنستجرام.. نعمل على إعادة الخدمة إلى طبيعتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد موقع داون ديتكتور، الذى يرصد حالات انقطاع خدمات الإنترنت عن طريق جمع تقارير فى الولايات المتحدة، أن آلاف المستخدمين أبلغوا عن مشكلات فى تطبيق إنستجرام، حسبما نقلت البيان الإماراتية.

وقال الموقع إن ما يقرب من 24 ألف مستخدم لإنستجرام تأثروا بتعطل الخدمة بحلول الساعة الخامسة مساء أول من أمس بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وذكر متحدث باسم ميتا فى بيان "بعض المستخدمين واجهوا مشكلة فى استخدام إنستجرام. نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها."