شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر" يكشف عن تعطل موقعه على مستوى العالم.. اعرف الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن موقع "تويتر" عن إزالة مشكلات فى الأنظمة الداخلية، تسببت فى وقت سابق اليوم بتعطل عمل الموقع على مستوى العالم حسبما نقلت RT.

وجاء فى رسالة نشرها الموقع: "لدينا بعض المشكلات فى أنظمتنا الداخلية، والتى أثرت على العديد منكم حول العالم. الآن يجب أن يعمل تويتر كما ينبغي. اعذرونا على الفاصل".

وفى وقت سابق، اشتكى مستخدمو تويتر، وخاصة فى الولايات المتحدة وبريطانيا، من تعطل الشبكة الاجتماعية، كما وردت شكاوى من فرنسا وألمانيا وهولندا وإيطاليا.