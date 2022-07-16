شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: موظف سابق فى شركة تسلا يروى تفاصيل بكاء العمال وسط عمليات التسريح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف موظف سابق في تسلا اليوم الذي تم تسريحه فيه بأنه يشبه إلى حد كبير The Wolf of Wall Street وقال إن العمال كانوا يبكون في الردهة، وفقا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

تم توظيف عامل تكنولوجيا المعلومات السابق المجهول في منشأة السيارات الكهربائية في فريمونت، كاليفورنيا، لمدة ثلاثة أشهر فقط عندما وصلت الأخبار - بعد أسابيع فقط من إخبار الرئيس التنفيذي إيلون ماسك للموظفين أن 10 %من الموظفين الذين يتقاضون رواتب سيتم تسريحهم.



تقرير ديلى ميل

قال لـ Business Insider : "لقد تذكرت المشهد من فيلم The Wolf of Wall Street عندما تم حل الشركة وكان الجميع يبكون" ، موضحًا أن هناك العديد من الأعلام الحمراء في يوم تسريحه.

عندما وصل إلى العمل، لاحظ أن مشرفه كان بالفعل مع رئيسه؛ بعد ذلك بوقت قصير، جاءت مشرفته وسلمت حقائبها دون أن تخبره بأي شيء، ثم أخبره زميل آخر أن شخصًا آخر عمل في Tesla لسنوات تم تسريحه في اليوم السابق.



تسلا

أوضح: "ثم تلقيت بريدًا إلكترونيًا من مشرفي يسأل عما إذا كان بإمكاني الانضمام إليها في غرفة اجتماعات وأننا بحاجة إلى الدردشة قليلاً". عرفت حينها أنهم سيسمحون لي بالرحيل، ثم تم إحضاره إلى غرفة مع مشرفه، الذي قام بالفعل بتسجيل الدخول إلى Zoom مع مدير آخر وشخص من الموارد البشرية.

كتب: "لقد فوجئت على الفور". لقد افترضت للتو أنه سيكون شخصًا آخر يتم تسريحه منذ أن تم تعييني مؤخرًا، لماذا أواجه صعوبة في تعييني فقط للسماح لي بالرحيل؟.