شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: Microsoft Word قد يتلقي هذه الميزة المهمة قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تصدر مايكروسوفت قريبًا تحديث OneDrive جديدًا من المتوقع أن يجعل تحرير مستندات Microsoft Word ومراجعتها "أكثر تفاعلية، فوفقًا لتقرير صادر عن TechRadar ، كشفت الشركة أنها تعمل على تطوير ميزة جديدة لمنصة التخزين السحابية الخاصة بها والتي من المحتمل أن تجعل مشاركة ملفات Microsoft Word ومراجعتها عبر الإنترنت.

و ذكرت قائمة Microsoft 365 Roadmap الرسمية أيضًا هذه الميزة على أنها "وضع المراجعة لمستندات Word في حوار المشاركة" حيث لا يزال يظهر على أنه "قيد التطوير" ، كما يذكر التقرير، ومع ذلك ، يشير التقرير إلى أنه من المتوقع إتاحة هذه الميزة للمستخدمين العاديين خلال هذا الشهر.

كيف ستعمل ميزة Microsoft Word الجديدة

وفقًا للتقرير ، سيسمح هذا التحديث لمستخدمي ويب Microsoft Word بالنقر فوق أمر مشاركة "في الزر المسمى باسم" ثم "إضافة الأشخاص الذين يحتاجون إلى مراجعة المستند لدفعه إلى OneDrive" مما يسمح للمستخدمين بتحديد "العلبة الجديدة" review "الذي يوفر للأفراد المحددين الوصول إلى مستند Word الذي يحتاج إلى المراجعة.

ويدعي التقرير أيضًا أن التحديث الأخير لبرنامج Microsoft Word يوضح أن الشركة تهدف إلى ضمان أن نظامها الأساسي مجهز للمستخدمين لاحتضان "العالم الجديد للعمل الهجين".

تغييرات أخرى قادمة إلى Microsoft Word

للتنافس مع خدمة منافسة لمحرر مستندات Google ، تضيف Microsoft تحديثًا آخر إلى نظام Word الأساسي الخاص بها حيث يُسمح للمستخدمين بالتبديل بسلاسة بين "تحرير المستند ومراجعته وعرضه"، وسيتمكن المستخدمون من العثور على "زر تحرير جديد في شريط Microsoft Word" والذي سيوفر ثلاثة خيارات عند النقر فوقه.

وستشمل هذه الخيارات - التحرير ، والذي سيسمح للمستخدمين بإجراء تغييرات مباشرة على المستند ، والمراجعة ، مما سيسمح للمستخدمين باقتراح التعديلات أو الاقتراحات أو التعليقات والعرض الذي سيسمح للمستخدمين بالمرور عبر المستند دون إجراء أي تغييرات.

وبصرف النظر عن هذا ، أعلنت Microsoft مؤخرًا أن "ميزة الكتابة التنبؤية الشائعة" ستصل قريبًا لبرنامج Word على نظام Mac، وتقوم أداة محرر التنبؤات النصية بتخمين الكلمات التالية التي يمكن استخدامها وتقترح أيضًا كلمات أو عبارات أثناء الكتابة. تدعي هذه الميزة تحسين عملية الكتابة للمستخدمين الذين يتسمون بالبطء في الطباعة.