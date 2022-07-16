شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطأ فى بحث جوجل يؤثر على كبار الناشرين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبلغت جوجل عن مشكلة في محرك البحث الخاص بها والتي تؤثر حاليًا على الناشرين، ويبدو أن المقالات والمحتوى الأخير من عدة مصادر بها عدد من التحديات، بما في ذلك المقالات المنشورة حديثًا التي لا تظهر في بحث جوجل على الإطلاق كما لاحظ CNET.

المصادر الإخبارية الرئيسية الأخرى التي لوحظت بوجود هذه المشكلة تشمل وبلومبرج وThe New York Times وياهو، ومع ذلك يمكن العثور على المقالات الأقدم في البحث حسب المنشور.

وبالمثل فإن البحث في جوجل "الاتجاهات الرقمية" سينتج عنه مقالات من سبع إلى ثماني ساعات أو بعد ذلك ، على عكس المحتوى المنشور مؤخرًا على الموقع.

بالإضافة إلى ذلك أشار خبير بحث الويب باري شوارتز إلى أن المنشورات، بما في ذلك رويترز وبلومبرج، قد نشرت مؤخرًا مقالات كانت تُفهرس على بحث جوجل كما لو تم نشرها قبل عدة ساعات وفقا لموقع ذا فيرج.

على الرغم من أن جوجل لم تستجب لطلبات وسائل الإعلام للتعليق بشكل مباشر، إلا أن العلامة التجارية أحالت CNET إلى تغريدة من صفحة Search Central الخاصة بها، والتي تنص على أنها تعمل على إيجاد السبب الجذري للمشكلة وتخطط لطرح تحديث خلال الـ 12 القادمة ساعات.

لذلك من المحتمل أن يستغرق الأمر بضع ساعات قبل أن يكون هناك تقدم بشأن هذه المشكلة. من المحتمل ألا يكون لدى العلامة التجارية الكثير لتقوله إلا بعد حل المشكلة.

وتشتهر جوجل بالعمل على معالجة مشكلات المنتج بسرعة. في مارس أرسلت العلامة التجارية تحديثًا لخلل يسمى CVE-2022-1096، والذي أثر على محرك V8 JavaScript على تطبيقات Google Chrome التي تعمل على أجهزة MacBooks.

تم اكتشاف خطأ اليوم الصفري "الضعف الشديد الخطورة" في 23 مارس وتم حله بتحديث بحلول 28 مارس.

ومع ذلك ، فإن خللًا في بحث جوجل يمثل مشكلة رئيسية قد ترغب العلامة التجارية في معالجة الحدث بشكل أسرع. كما لا يوجد ما يفيد ما إذا كان الناشرون هم المصادر الوحيدة المتأثرة بهذه المشكلة حاليا، هم الأكثر وضوحا.