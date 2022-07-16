إيلون ماسك يصدم الجميع ويسخر من ناسا بعد صورها الجديدة للكون: «محاولة جيدة»

الشارقة - اميمة ياسر -

تفاعل الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "سبيس إكس" لعلوم الفضاء، مع صور تلسكوب "جيمس وبب".

وعبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، نشر ماسك صورة تحمل قدرًا من السخرية بعد ما كشفت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" عن أول صورة ملونة لأعمق نقطة في الكون.

وأعاد رجل الأعمال الأمريكي نشر صورة "ناسا"، وقارنها بين تظهر رخامة مطبخ، بينما ترصد زاوية مقرّبة من الصورة تفاصيل أدق للمعان قطعة الرخام، وهو ما يحمل تشكيكًا في صحة صور الكون الحديثة.

ولم يوضح "ماسك" المقصود من تغرديته التي حملت تعليق "ناسا.. محاولة جيدة".

وانقسم متابعو ماسك بشأن التغريدة، بين تأويلها كسخرية من صور تلسكوب "جيمس ويب"، وبين اعتبارها ردًا ساخرًا على المشككين في صحة تلك الصور.

والثلاثاء الماضي، نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، مجموعة كاملة من الصور الأولى التي التقطها التلسكوب "جيمس ويب" لعمق الكون.

ويُعد تلسكوب "جيمس ويب" هو الأقوى من نوعه على الإطلاق، بما يكرّس بداية حقبة جديدة في علم الفلك.

وتأتي هذه الخطوة، بعدما كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، الإثنين، النقاب عن أول صورة التقطها التلسكوب، وأظهرت عمق الفضاء بالألوان.

وتضمن البرنامج الذي أعدته "ناسا"، بثًا مباشرًا مدّته ساعة من الوقت تخلّله نشر الصور الواحدة تلو الأخرى، والتي تظهر سديمين يبيّنان دورة حياة النجوم، وكوكبًا خارج النظام الشمسي، ومجموعة متراصة من المجرات.