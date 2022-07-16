شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لماذا يسعي إيلون ماسك تأجيل دعوى تويتر ضده للعام المقبل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استجاب الفريق القانوني للملياردير التقني إيلون ماسك، لدعوى تويتر المرفوعة ضده، قائلاً إن الشركة تطالب بمحاكمة سريعة بشكل غير معقول. رداً على ذلك طلب فريق ماسك تأجيل الأمر حتى العام المقبل وفقًا لبلومبرج.

ضغطت تويتر من أجل إجراء المحاكمة في منتصف سبتمبر، مبررًا طلب تسريع الأمور بالنظر إلى أن اتفاقية الاندماج بين ماسك وتويتر لها "الموعد المفترض للانتهاء" في 24 أكتوبر. ومع ذلك يطلب فريق ماسك عدم عقد المحاكمة حتى 13 فبراير 2023 على أقرب تقدير، وفقًا لتقارير بلومبرج.

رفع تويتر دعوى قضائية ضد ماسك في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد أن حاول رسميًا إنقاذ اتفاقيته البالغة 44 مليار دولار لشراء الشركة. بعد إعلانه أنه يعتزم سحب العرض، قال رئيس مجلس إدارة تويتر، بريت تايلو، إن الشركة ستحاكم ماسك، ورفعت الشركة دعوى قضائية يوم الثلاثاء الماضى.

وفقا لتقرير موقع The Verege، فإن تأكيد ماسك الأساسي لرغبته في إنهاء الاندماج هو أن تويتر لم يعطه البيانات "لإجراء تقييم مستقل لانتشار الحسابات المزيفة أو غير المرغوب فيها على منصة تويتر"، حسبما كتب فريقه القانوني الأسبوع الماضي.

وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، قالوا إن "الخلاف الأساسي حول الحسابات الزائفة والبريد العشوائي أساسي لقيمة تويتر. كما أنه يتسم بالحقائق ويتطلب الكثير من الخبراء، ويتطلب وقتًا طويلاً لاكتشافه " وفقا لما نقله موقع ذا فيرج.

ستكون هناك جلسة استماع مدتها 90 دقيقة الأسبوع المقبل في 19 يوليو في الساعة 11 صباحًا بالتوقيت الشرقي لتحديد موعد إجراء المحاكمة، وفقًا لبلومبرج ورويترز.