شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف صور تلسكوب جيمس ويب كوكب المشترى بشكل أعمق؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد إبهار العالم بالصور الأولى من تلسكوب جيمس ويب الفضائي القوي هذا الأسبوع، أصدرت وكالة ناسا المزيد من الصور من المرصد ، وهذه المرة صور من داخل نظامنا الشمسي، و كشفت وكالة الفضاء عن صور التلسكوب لكوكب المشتري، بالإضافة إلى كويكب، تستخدم كأهداف مرجعية عندما كانت فرق الهندسة تقوم بمعايرة أدوات المرصد.

الصور هي بمثابة أمر صغير للصور التي يجب أن نحصل عليها من نظامنا الشمسي في الأشهر والسنوات القادمة. قد يكون تلسكوب جيمس ويب الفضائي أو JWST، معروفًا بقدرته على النظر إلى بعض أعمق فترات الاستراحة في الكون ، لكن العلماء سيستخدمون أيضًا التلسكوب لدراسة جوارنا الكوني بمزيد من التفصيل.

نظرًا لاستخدام هذه الصور لكوكب المشتري كدليل لمهندسي JWST ، فهي ليست متألقة مثل الصور كاملة الألوان والمعالجة للغاية التي أصدرتها ناسا هذا الأسبوع من السدم والمجرات البعيدة. لكن الصور تظهر نوع الدقة التي يمكن أن نتوقعها من صور JWST للنظام الشمسي الخارجي. يمكن رؤية ميزة العاصفة الأيقونية لكوكب المشتري ، البقعة الحمراء العظيمة بوضوح في الصور، بالإضافة إلى القمر الجليدي يوروبا. وحلقات كوكب المشتري الرفيعة والتي غالبًا ما يتم تجاهلها في صور العملاق الغازي تظهر بشكل خافت جدًا حسبما نقل موقع The verege.

تثبت الصور أن JWST سيكون قادرًا على رؤية أجسام باهتة نسبيًا مثل الحلقات والأقمار المحيطة بالكواكب الساطعة بشكل خاص في نظامنا الشمسي الخارجي، مثل كوكب المشتري وزحل.

وسيكون ذلك مفيدًا في مطاردتنا المستمرة لإشارات الحياة المحتملة بالقرب من الأرض، على سبيل المثال يعتقد العلماء أن كلاً من القمر الجليدي إنسيلادوس يوروبا وزحل يؤوي محيطات سائلة تحت قشورها وهي خزانات قد تحتوي على المواد المناسبة لوجود الحياة. وفقًا لوكالة ناسا قد يكون JWST قادرًا على مراقبة هذه الأقمار وأي أعمدة جليدية من المياه تنفجر من تحت أسطحها.

تُظهر صور الكويكب الذي أصدرته وكالة ناسا أيضًا قدرة JWST على تتبع الأجسام سريعة الحركة. يريد العلماء استخدام المرصد لتتبع أشياء مثل الكويكبات والمذنبات وغير ذلك. لاختبار هذه القدرة قام فريق التكليف بإغلاق كويكب في حزام الكويكبات بين المريخ والمشتري، مما يثبت أنه بإمكانهم مراقبته باستخدام JWST. في النهاية ، وجدوا أن المرصد يمكنه تتبع حركة الأجسام مرتين أسرع مما توقعوا أن يتمكنوا من تتبعه. كتبت وكالة ناسا في إحدى المدونات أن الأمر "مشابه لتصوير سلحفاة تزحف عندما تقف على بعد ميل واحد".