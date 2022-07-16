شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: متى تطلق مايكروسوفت نظام التشغيل ويندوز 12؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مايكروسوفت أن نظام التشغيل Windows 11 سيعود إلى دورة تحديث رئيسية مرة واحدة في العام ، بحيث تتوافق مع الأنظمة الأساسية الأخرى المتاحة في الصناعة في عام 2021، وبعد ذلك ، تخطط الشركة الآن لطرح "جدول هندسي جديد لنظام التشغيل Windows" والذي سيسمح لشركة مايكروسوفت "بالعودة إلى دورة إصدار أكثر تقليدية مدتها ثلاث سنوات للإصدارات الرئيسية من Windows client."

إذ يخطط عملاق التكنولوجيا لشحن إصدارات "رئيسية" من إصدار Windows كل ثلاث سنوات، وهو ما يعني أن ويندوز 12 الذى سيكون الإصدار التالي مقرر إطلاقه في عام 2024 (بعد ثلاث سنوات من شحن Windows 11 في عام 2021) ، وفقًا لتقرير صادر عن Windows Central.

وفي الوقت نفسه ، يقترح التقرير أن الشركة ستزيد أيضًا من إنتاج الميزات الجديدة التي تم إصدارها للإصدار الحالي من Windows المتاح في السوق، وعلاوة على ذلك ، سيعني قرار مايكروسوفت الجديد نهاية إصدار Windows client ، الذي يحمل الاسم الرمزي Sun Valley 3 ، والذي تم التخطيط له في عام 2023.





ميزة "Moments" الجديدة من مايكروسوفتوفقًا للتقرير ، تبدأ مايكروسوفت ميزة "Moments" جديدة مع إصدار Windows 11 22H2 (Sun Valley 2)، حيث تم تصميم هذه الميزة للسماح للشركة بتقديم ميزات وتجارب جديدة "في نقاط رئيسية على مدار العام" ، باستثناء إصدارات نظام التشغيل الرئيسية، ويذكر التقرير أيضًا أنه من المتوقع أن تصدر مايكروسوفت ميزات جديدة كل بضعة أشهر لإصدار Windows المتاح بالفعل في السوق ، حتى أربع مرات سنويًا ، بدءًا من عام 2023.

فعلى سبيل المثال ، في وقت سابق من هذا العام ، قامت مايكروسوفت بتضمين معلومات الطقس في شريط المهام دون إصدار تحديث رئيسي، وهذا يعني أنه لا يتعين على الشركة طرح تحديثات Windows الرئيسية لتمكين الميزات الجديدة، وأصدرت مايكروسوفت نظام Windows الفرعي لنظام Android كتطبيق يمكن للمستخدمين تثبيته على Windows 11 وتم إتاحته بعد بضعة أشهر من إطلاق نظام التشغيل لأول مرة.

وعلاوة على ذلك ، يمكن لنظام الإصدار الجديد هذا أن يجعل كل إصدار جديد من Windows أكثر إثارة حيث ستحصل الشركة على مزيد من الوقت لإنشاء ميزات جديدة في كل إصدار والعثور على أي أخطاء وسحقها قبل طرحها للتوافر العام ، كما يشير التقرير.

كيف ستكون هذه الخطوة الجديدة خطوة كبيرة بالنسبة لمايكروسوفت

يدعي التقرير أيضًا أن هذا سيكون "تحولًا كبيرًا" عن المسار الذي اتبعته مايكروسوفت خلال السنوات القليلة الماضية. في وقت سابق ، اعتادت مايكروسوفت على طرح نسختين رئيسيتين جديدتين من نظام التشغيل Windows 10 كل عام ، والتي تم إصدارها في البداية في عام 2015، ومع ذلك ، مع Windows 11 ، أكدت الشركة على إصدار إصدار جديد رئيسي كل عام. وفي الوقت نفسه ، من المهم ملاحظة أن مايكروسوفت لم تعلن رسميًا بعد عن أي تغيير من هذا القبيل مما يشير إلى أن الخطط الداخلية قد تتغير.