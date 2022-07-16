شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيف تجعل صفحة واحدة فى اتجاه أفقى بملف Word والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكنك إنشاء مستند منسق في اتجاه عمودي أو أفقي، ولكن ماذا لو كنت تريد إنشاء مستند تكون فيه صفحة واحدة فقط أفقية؟ هذا ممكن، ولكن ربما لأنه ليس شائعًا، حيث لا يجعل Microsoft Word هذا الخيار بضغطة واحدة، وفيما يلي طريقتان لإنشاء منظر أفقي لصفحة واحدة داخل مستند يكون عموديًا، وفقا لما ذكره موقع "business insider".





الطريقة 1:1. في مستند Word الذي تريد تنسيقه، ضع المؤشر في أعلى الصفحة التي تريد قلبها إلى الوضع الأفقي.

2. اضغط فوق تخطيط في علامات تبويب الشريط.

3. في قسم إعداد الصفحة، اضغط فوق فواصل.

4. في قسم فواصل المقاطع، اضغط فوق الصفحة التالية.

5. لا يزال في قسم إعداد الصفحة، اختر الاتجاه، ثم اضغط فوق أفقي، ويجب أن ترى بقية المستند بالكامل يتحول إلى أفقي.

6. قم بالتمرير لأسفل وضع المؤشر في بداية الصفحة التالية.

7. في قسم إعداد الصفحة، اضغط فوق فواصل.

8. في قسم فواصل المقاطع، اختر الصفحة التالية.

9. اضغط فوق الاتجاه، متبوعًا بـ Portrait.





الطريقة 2:ماذا لو كنت لا تريد أن تجعل كل النص في الاتجاه الأفقي لصفحة معينة، بل مجرد جزء من النص؟ يمكنك تحديد بعض النصوص وتطبيق تنسيق أفقي على ذلك فقط.

1. حدد النص على الصفحة التي تريد تنسيقها على أنها أفقية.

2. اضغط فوق تخطيط في علامات تبويب الشريط.

3. في قسم "إعداد الصفحة"، اضغط فوق هوامش، وفي الجزء السفلي من القائمة المنسدلة، اختر هوامش مخصصة.

4. في مربع الحوار إعداد الصفحة، في قسم الاتجاه، اضغط فوق أفقي.

5. في قسم المعاينة، اضغط فوق القائمة "تطبيق على" واختر النص المحدد.

6. اضغط فوق "موافق".

يجب أن يظهر النص المحدد الآن على صفحته بتنسيق أفقي.