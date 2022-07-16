شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: الهند تنفق 115 مليار دولار على تكنولوجيا المعلومات خلال 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث لـمركز أبحاث جارتنر إن الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات في الهند من المرجح أن يصل إلى 114.9 مليار دولار في عام 2022 ، بزيادة 7.7٪ عن العام الماضي، حيث لا يزال عدم اليقين الاقتصادي العالمي يمثل مصدر قلق للشركات الهندية.

ومن المتوقع أن يحافظ الإنفاق الهندي على تكنولوجيا المعلومات على نمو قوي بنسبة 7.7٪ في عام 2022 مقارنة بمعدل نمو 2021 البالغ 21.2٪، وقال نافين ميشرا محلل مدير أول في جارتنر: "من المتوقع أن يؤدي الاستثمار المستمر في مراكز البيانات كبيرة الحجم إلى جانب متوسط ​​زيادة سعر البيع (ASP) إلى زيادة نمو الإيرادات بنسبة 13.6٪ لمراكز البيانات في عام 2022، وستؤدي عملية التحول الرقمي وتحديث التطبيقات إلى تحديث البرامج بما في ذلك اعتماد SaaS المستمر".

وفي حين أنه من المتوقع أن ينمو الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات ، إلا أنه سيكون بوتيرة أبطأ بكثير من عام 2021 بسبب خفض الإنفاق على أجهزة الكمبيوتر الشخصية والأجهزة اللوحية والطابعات من قبل المستهلكين ، مما تسبب في تقلص الإنفاق على الأجهزة بنسبة 5 ٪ في جميع أنحاء العالم، ومن المتوقع أن يصل الإنفاق العالمي على تكنولوجيا المعلومات إلى 4.5 تريليون دولار في عام 2022 ، بزيادة قدرها 3٪ عن عام 2021 ، وفقًا لآخر توقعات مؤسسة جارتنر.

وقال جون ديفيد لوفلوك ، نائب رئيس الأبحاث المتميز في جارتنر: "التضخم في مقدمة اهتمامات الجميع. تركز البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم على مكافحة التضخم ، مع توقع انخفاض معدلات التضخم الإجمالية حتى نهاية عام 2023"، وأضاف أن المنظمات التي لا تستثمر على المدى القصير من المرجح أن تتخلف عن الركب على المدى المتوسط ​​والمخاطرة بعدم التواجد على المدى الطويل.

ومن المتوقع أن يتراجع النقص الحاد في مهارات تكنولوجيا المعلومات الذي يشعر به العالم بحلول نهاية عام 2023 عندما يتباطأ دافع الشركة لإكمال التحولات الرقمية ، وكان هناك وقت لتحسين مهارات الموظفين الحاليين وإعادة تأهيلهم، ومع ذلك ، في المدى القريب ، سيضطر مدراء تقنية المعلومات إلى اتخاذ إجراءات لموازنة الطلب المتزايد على تكنولوجيا المعلومات وتضاؤل ​​مستويات التوظيف في تكنولوجيا المعلومات.

ومن المتوقع أن ينمو الإنفاق العالمي على البرمجيات بنسبة 9.6 في المائة إلى 806.8 مليار دولار في عام 2022 ، ومن المتوقع أن يصل الإنفاق العالمي على خدمات تكنولوجيا المعلومات إلى 1.3 تريليون دولار، وقال لوفلوك: "تميل المهام التي تتطلب مجموعات مهارات أقل إلى الاستعانة بمصادر خارجية لشركات الخدمات المدارة للتخفيف من وقت الموظفين ، في حين أن العمل الاستراتيجي الهام ، الذي يتطلب مهارات عالية لا يمكن الحصول عليها من قبل العديد من الشركات ، سيتم تنفيذه بشكل متزايد من قبل مستشارين خارجيين".